欧洲政局不稳：英法两国承压严重

大选通常会产生积极的市场效应

由于今年全球至少64个国家将进行大选，涵盖49%的总人口数，因此2024年也被称为是大选年。在已经举行或即将举行大选的国家，大选对股市的影响不言而喻。

众所周知，执政党为获连任，会出台各类财政政策，因此选举周期和经济周期之间的相关度非常高。以下是部分表现较好的股市数据：

老牌欧洲国家政局不稳：英法两国选举进展

在2024年一连串的大选中，两大意外之举无疑更添波澜：

40年来的最差结果，较基尔·斯塔默领导的工党差距很大（据BBC的民调追踪数据显示差距约为21个百分点），因此英国首相里希·苏纳克决定将英国大选提前至7月4日进行。

·勒庞所在的国民联盟获得了31.4%的选票，较马克龙所在的复兴党所获票数（14.6%）高出一倍不止，因此法国总统马克龙将第一轮立法选举提前至6月30日进行。

上述两国反映出欧洲大多数国家的一大共通问题：国内经济增长不足，国民不满情绪高涨。随着人口老龄化、债务水平高企，福利国家已难以为继。同时税收压力不断增加，导致其经济失去竞争优势。这一恶性循环不仅难以扭转，还易滋生政治动荡。

带有MACD的法国40日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

短期内干预措施与结构性政策空间有限

抛开政治意识形态来看，现状似乎难以改善，政府在短期内几乎没有行动的余地。英国前首相莉茲·特拉斯就是一个很好的例子。特拉斯在其短暂任期内试图推行过于激进的扩张性财政政策，导致金边债券暴跌20多个百分点。

带有ATR的英国金边债券日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

市场对不确定因素的恐惧

不确定性因素往往会引起投资者的怀疑，导致市场波动性激增，因此对市场造成的伤害最大。在此背景下，英法两国的选举进展也证实了新闻报道的内容。5月，两国不确定性指数大幅上升，其股票市场也背离整体上扬的趋势：富时100指数和Cac 40指数在欧洲大型股指中相对表现最差。

带有MACD的英国100日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

大选结果产生不同影响

虽然英法两国都面临不确定性，但欧元所受影响比英镑更大。欧元/英镑持续下跌，打破了0.8282-0.8202这一区间内的最后一个重要支撑位（0.8493）。

带有ROC（12）的欧元/英镑日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

两国大选结果的可预见性是导致这一差异的可能原因。马克龙决定提前选举，更像是展开一场结果未知的对决。而英国首相苏纳克决定提前选举，则像是侧面印证工党实力，而且据民调数据显示，孰胜孰负已昭然若揭。

这点对英国市场而言是一大利好：大选结果明确，能提供更大的治理空间，采纳必要的结构性政策，并创造适宜的社会环境落实相应政策。



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