一周展望：美国、英国央行利率决议，美国非农就业，美科技股财报

本周重要经济事件和数据

美联储利率决议—— 周四

尽管市场预计美联储本周将把基准利率维持在 5.25% 至 5.5% 的目标区间，但投资者关注的焦点在降息时间表上。目前12月的核心PCE同比已经下降至 2.9%，美联储抑制通胀的成效愈发显著。与因降息预期而升至历史新高的美国股市不同，债券市场似乎对何时降息持更为谨慎的态度。 虽然五年期国债收益率最终成功维持在十年期国债收益率以下，但两年期国债收益率却仍然倒挂。 如果美联储有意在三月份降息，那么本周将是释放信号的绝佳时机。 然而，如果政策制定者考虑在三月份之后将利率维持在当前水平，那么可能会抑制市场的热情。

英国央行利率决议 —— 周四

12 月，英国央行货币政策委员会以 6 比 3 的投票结果决定将基准利率维持在 5.25%，本周英国央行可能维持利率水平不变。但货币政策委员会的三名外部成员—— Catherine Mann、Megan Greene和Jonathan Haskel，出于对通胀的担忧，在上次会议中投票决定将利率提高 0.25 个百分点。12 月份总体CPI同比 4%，而工资和零售销售数据增长均弱于预期，反映当下英国经济的下行压力。 英国央行行长贝利在去年 12 月表示，抗通胀“仍有很长的路要走”。 市场预计 2 月份的货币政策不会发生变化，今年降息的预期也被修正，预计不超过100个基点。

美国1月非农就业—— 周五

12 月份美国非农新增 216,000 个就业岗位，超过经济学家预期的 170,000 个，较 11 月份下调的 173,000 个就业岗位数字有所增加。 12月份失业率维持在3.7%，而平均收入同比增长4.1%，高于11月份的4%。 该国劳动力市场的持续走强削弱了市场对美联储将在3月份降息的预期，特别是在美国第四季度经济年化增长率强于预期的3.3%的情况下。 市场预计1月非农新增就业18.5万人，失业率预计为3.7%。

美国科技股财报

1月30日（盘后）

AMD

Alphabet：https://www.cmcmarkets.com/zh-au/market-news/alphabet-earnings-preview

微软：https://www.cmcmarkets.com/zh-au/market-news/microsoft-earnings-preview

2月1日（盘后）

亚马逊：https://www.cmcmarkets.com/zh-au/market-news/amazon-earnings-preview

苹果：https://www.cmcmarkets.com/zh-au/market-news/apple-fy2024-q1-earnings-preview

Meta：https://www.cmcmarkets.com/zh-au/market-news/meta-earnings-preview

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件公布

周二：欧元区四季度GDP初值(季率/年率)

美国12月JOLTS职位空缺

微软、Alphabet、AMD财报

周三：澳大利亚第四季度CPI（年率）

澳大利亚12月未季调CPI（年率）

中国1月官方制造业与非制造业PMI

德国、法国1月CPI（月率/年率）

美国1月ADP就业人数

美国1月芝加哥PMI



周四：美联储利率决议

英国央行利率决议

欧元区1月CPI初值（月率/年率）

美国1月ISM制造业PMI

亚马逊、苹果、Meta财报



周五：美国1月非农新增就业人数

美国1月失业率

本周重要产品关注

纳斯达克100（NDAQ 100 Cash） —— 1小时图



来源：CMC Markets（1月29日）

纳指100上周整体呈现盘整，表现弱于标普500和道琼斯工业指数，因受特斯拉财报业绩拖累。本周关注美联储利率决议和科技龙头的财报。1小时级别处于震荡收敛区间，下方支撑关注17300。

日经225（NI225 – Cash） —— 日线图



来源：CMC Markets（1月22日）

日经指数上周整体呈现盘整，今日止跌反弹但承压于5、10日均线交汇，短期调整压力仍存，MACD出现死叉背离，下方关注支撑35000。



现货黄金（XAU/USD） —— 日线图



来源：CMC Markets（1月29日）

现货黄金上周延续弱势震荡，但在2010附近获得支撑，5、10日均线有形成金叉势头，MACD或有形成金叉迹象。若本周前两个交易日收阳则确立短期转多信号，并有再次上涨至2060的可能。



西德克萨斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日线图



来源：CMC Markets（1月29日）

当前油价向上突破70 – 75的震荡区间内，目前策略以多头为主，或进一步挑战上方阻力80。



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