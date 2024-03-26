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五大热门新闻 Reddit IPO

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CMC Markets

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26 Mar 2024, 14:20

Reddit IPO成绩亮眼

外界对Reddit的预期很高，而Reddit的首次公开发行（IPO）也没有让大家失望。Reddit的IPO发行价为每股34美元，位于此前预期区间（每股31至34美元）的最高值，共募得7.48亿美元。彭博社报道称，据该公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中所列流通股显示，Reddit公司估值为54亿美元。虽然Reddit全面摊薄后的估值已接近64亿美元，但与其2021年首次宣布IPO计划后募得的100亿美元相比，仍然相去甚远。

Neuralink重大突破

Elon Musk创办的美国神经连接公司Neuralink成功设计了脑机芯片植入。首个受试者Noland Arbaugh四肢瘫痪，在接受植入后表示：“这已经改变了我的生活。”上周三，Neuralink公司公布了Arbaugh仅利用大脑玩电子游戏、在线下国际象棋的视频。在尖端医疗科技领域还有另一大新闻：强生（JNJ）医疗科技本周宣布与英伟达（NVDA）展开合作，将借助人工智能开发手术软件与数据分析。

苹果因App Store再次受袭

美国各大科技巨头联手要求联邦法官阻止苹果公司（AAPL）在App Store中接受外部支付选项的计划。Meta（META）、微软（MSFT）、X公司和Match Group（MTCH）在一份联合文件中表示：2021年的裁决认定苹果公司违背了加利福尼亚州的不正当竞争法，而该计划与2021年裁决的“具体内容和精神均不相符”。

美国电动车新目标

由于此前遭到行业抵制，拜登政府于上周三将其2032年电动车普及目标从67%下调至35%。美国环境保护署（EPA）则推出了“技术中立”的监管计划，给予汽车制造商更高的自由度，通过开发油电混动车实现减排目标。同时，据路透社报道称，由于电动车需求上升，电动车催化转化器中使用的铂和钯两种材料的需求也有所增加。

中国电商新秀直逼亚马逊

据《华尔街日报》上周三报道，中国快时尚电子商务品牌Shein的执行主席唐伟（Donald Tang）在一封投资者信中指出：Shein将向全球品牌开放其供应链基础设施和技术。《华尔街日报》在其他报道中表示，亚马逊（AMZN）已将主要竞争对手从过去的沃尔玛（WMT）和Target（TGT）调整为Shein和Temu。


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