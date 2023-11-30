11月官方制造业PMI不及预期，进一步收缩

国家统计局发布的数据显示，中国11月官方制造业PMI为49.4，低于预期的49.8，前值为49.5；非制造业PMI为50.2，低于预期的50.9，前值为50.6。



自5月以来，制造业PMI连续4个月回暖，在9月重新回到50.2，处于扩张区间，然而在10月再次陷入收缩，连续两个月放缓。

来源：国家统计局

生产指数从上月的50.9放缓至50.7，扩张出现放缓。



新订单指数从49.5放缓至49.4，制造业市场需求呈现回落。



原材料库存指数从48.2放缓至48，制造业原材料库存量减少。



从业人员指数从48上升至48.1，制造业企业用工景气度小幅回暖但仍显低迷。

来源：国家统计局

非制造业PMI自今年3月以来持续走弱，建筑业商业活动指数上升至55，自今年7月以来整体呈现震荡反弹阶段，反映基础设施建设方面表现平稳。然而服务业商务活动指数自今年3月以来持续下跌，11月跌至49.3，为去年12月以来首次，反应当下内需的疲软。

来源：国家统计局

来源：国家统计局

整体来看，11月的数据反应了需求端的进一步退却，虽然变动较小但为复苏前景又蒙上了阴影。市场或关注12月中央经济工作会议上的政策信号。货币政策方面，此前为化解地方政府债务风险进行了万亿特殊债券发行，因此年内或再度进行降准降息进行配合。



上证指数自11月下旬以来持续回落，其中大盘指数沪深300、上证50均表现较差，再次回到10月下旬的低点附近。小盘指数中证500与中证1000表现出一定的韧性。11月大放异彩的北证50指数在单月上涨超50%后，在过去的两个交易日分别下跌4.23%和7.32%，今日盘中冲高回落，截至上午11点，北证50下跌超1%。



目前来看，大盘成交再次出现缩量，上证指数今日仍承压于5日和30日均线之下，不排除指数再次跌破3000出现二次探的可能性，后续需关注政策的进一步实施落地。





上证指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（11月30日）



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