一周展望：美国、英国、欧洲央行利率决议，美国11月CPI

本周重要经济事件和数据

美国11月CPI —— 周二

美国10月总体CPI超预期放缓至3.2%，低于一个月前的3.7%，结束了通胀在6月份跌至3%后的小幅反弹。 核心通胀继续放缓，10月核心CPI同比放缓至4%。 随着美国政府关门的风险推迟到一月，美国经济面临的下行风险似乎正在减弱。市场预期11月总体CPI同比放缓至3.1%，预期11月核心CPI同比与上个月持平，预计为4%。

美联储利率决议 —— 周四

随着10月的就业、通胀、消费等数据的疲软，市场不再预期美联储将在12月进行加息，甚至可能在明年年中进行降息。此前较为鹰派的美联储理事沃勒也在近期表明当前的货币政策已经可以减缓经济增长并促进通胀回落。 如果通货紧缩成为一个问题，利率可能会下调，这表明利率可能已经见顶。此次美联储大概率将维持利率水平不变，投资者关注的是鲍威尔是否就当前市场的降息预期予以回击，尤其是看到上周五的就业数据出现超预期增长后，失业率降至3.7%/

欧洲央行利率决议 —— 周四

尽管6月份以来欧元区的经济数据持续疲软，第三季度法国的GDP收缩0.1%，德国全年GDP几乎没有任何增长，但欧洲央行行长拉加德就是否结束加息的问题并没有表态。随着通胀的持续放缓，欧洲央行管理委员会成员Isabel Schnabel承认欧洲央行已经完成了加息，并对通胀放缓的速度表示惊讶。 法国央行行长Francois Villeroy de Galhau也表示，随着通胀回到目标，加息已经结束。 11月欧元区调和CPI同比放缓至2.4%，较一个月前的 2.9% 有所回落，也低于 8 月份的 5.3%。 拉加德现在面临的最大挑战是让市场相信明年夏季之前不会降息。

英国央行利率决议 —— 周四

相较于其他主要经济体，英国的通胀仍然过高， 10 月份总体CPI从一个月前的 6.7% 降至 4.6%，原因是英国能源监管机构 Ofgem降低家庭账单上限后能源价格下跌。 不包括能源、食品、酒精和烟草价格的核心CPI同比从 9 月份的 6.1% 降至 5.7%。通胀过高也解释了为什么货币政策委员会中的三名成员——Catherine Mann、Megan Greene和Jonathan Haskel仍然希望提高利率。 尽管市场预期英国央行本周将维持利率在5.25%不变，但可能在票型上仍然存在着分歧。

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件公布

周二：英国11月失业率

美国11月总体/核心CPI（月率/年率）

美国11月实际收入（月率）

周三：英国10月三个月GDP（月率）

英国10月GDP（月率/年率）

欧元区10月工业产出（月率/年率）

美国11月PPI（月率/年率）

周四：美联储利率决议

英国央行利率决议

欧洲央行利率决议

美国11月零售销售（月率）

澳大利亚11月季调后失业率

周五：中国11月社会消费品零售总额（月率/年率）

中国11月规模以上工业增加值（月率/年率）

美国、英国、德国、法国、欧元区12月PMI初值

本周重要产品关注

标普500指数（SPX 500 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月10日）

标普500指数上周整体呈现震荡，本周关注价格能否站稳4600上方。基本面上关注11月的通胀数据和美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的发言，是否会对当前市场乐观的降息预期进行回击。若强调目前不考虑降息或对当下股指造成一定的压力。

欧元兑美元（EUR/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月10日）

欧元兑美元上周持续走弱，在上行结构趋势线1.072附近触底反弹。本周需关注美欧央行利率会议的声明差异，从目前来看，欧洲通胀下行速度远超管委会成员预期，已接近央行的目标。而美国方面数据仍然具有韧性，表现在上周五的非农数据上。美联储主席鲍威尔可能强调当前仍不考虑降息。欧元或仍面临一定的下行压力，下方关注1.068的支撑。

现货黄金（XAU/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月10日）

现货黄金上周冲高后快速回落，上周五因非农数据超预期导致美元走升，黄金再度承压。若价格失守2000或进一步跌至1945。

澳元兑离岸人民币（AUD/CNH） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月10日）

澳元兑离岸人民币自10月以来整体呈现底部向上震荡，价格有向上突破之势。若能突破4.762价格或进一步上行至今年7月高点4.93附近。



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