日本央行继续维持鸽派宽松政策，结束负利率预期落空。

日本央行政策分析

在12月19日的日本央行货币政策会议上，管理层对当前政策并无明显调整，即维持长期国债收益率上限在1%不变、资产购买计划和前瞻性指引。

日本央行在 10 月的货币政策会议上决定提高 YCC 的灵活性，将日本国债收益率波动区间 1% 的上限改为更软的“参考”，并暂停 10 年期国债的每日固定利率购买计划。 本次会议在YCC政策上维持不变。

前瞻性指引也保持不变，日本央行表示将耐心地继续实施货币宽松政策，同时灵活应对经济活动、物价以及金融状况的发展。并且表示如果有必要，将毫不犹豫地采取额外的宽松措施。

日本央行对经济和物价评估中的个别项目进行了一些小幅修正，但总体前景保持不变。 具体来说，其声明维持了“日本经济温和复苏”的观点。 从个别项目来看，私人消费由“平稳、温和增长”小幅下调为“继续温和增长”。其措辞的变化反映了年化GDP在第三季度收缩2.9%，为今年以来首次，也是2020年第二季度疫情爆发以来的最大收缩幅度，反映了全球经济放缓前景对复苏带来的不确定性。 公共固定投资也从“适度增长”下调为“基本持平”。 除其他项目外，日本央行对资本支出的评估保持不变，为“适度增长”，对就业/收入的评估为“适度改善”。 在通胀方面，央行将核心CPI通胀评估从“一直在2.0-2.5%范围内”调整为“最近在3%左右”。日本央行没有修改其对风险因素的看法，重申“有必要适当关注金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和物价的影响”。

日本央行政策对市场的影响

受日本央行鸽派声明的影响，日经指数一度上涨超1%，再度回到33000之上。日经指数自11月下旬以来始终处于震荡走弱的情况，未像其他主要股指在美联储转鸽的预期下持续走强，主要因市场普遍预期日本央行将在12月会议上删除此前的宽松措辞，并在声明中变得鹰派，以在2024年退出负利率政策前充分做好指引。

目前日经指数在三角震荡区间中活动，投资者可等待右侧突破机会。

日经225 （Nikkei 225 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月19日）

美元兑日元连续三个交易日出现反弹，并重新回到上行通道之中，141或为现阶段的支撑。RSI与MACD均有底背离迹象，不排除价格进一步反弹至阻力146.5附近。

美元兑日元 （USD/JPY） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月19日）

日本央行货币政策未来的走向

日本央行行长植田和男将于今天晚些时候召开新闻发布会，或围绕以下几点进行讨论，1）自 10 月份展望报告以来日本央行对经济和物价评估的变化；2）海外经济形势的评估（经济降温，通胀下行，全球央行降息预期上升等）；3）明年的加息潜在信号以及满足加息的条件。

除此之外，我们还需要关注周五公布的日本CPI数据，市场预期全国CPI同比将放缓至2.7%，这也可能是自2022年8月以来首次录得3%以下。自今年2月以来，日本在日元贬值的背景下在第一季度出口一度攀升，这也一定程度上推升了通胀，然而进口从今年4月开始持续录得负增长，反映了国内需求在日元大幅贬值下的疲软，并拖累了通胀。随着出口增速在后续月份的放缓，日本通胀在今年停滞不前，始终处于3-3.3%的区间内，未像2022年一样持续保持着增长势头。这也导致了日本央行在政策指引上的谨慎态度。

若本周的CPI数据如预期放缓，这也使日本央行在结束负利率的态度上更加谨慎，加息的时间节点可能比市场普遍的预期更晚。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.