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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.05

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Feb 2024, 21:20

澳洲股市


今日澳洲指数全线下跌，S&P/ASX 200指数跌0.95%，报7625.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.96%，报7855.4点；ASX Small Ordinaries指数跌1.36%，报2932点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：建筑服务集团Johns Lyng Group Ltd（+5.47%），医疗成像技术公司Pro Medicus Ltd（+3.65%），以及医疗保健公司Healius Ltd（+2.14%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金属勘探公司Silver Lake Resources Ltd（-11.46%），锂勘探公司Liontown Resources Ltd（-8.21%），以及黄金生产商Ramelius Resources Ltd（-7.48%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，其中材料板块跌幅最大，下跌2.66%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开回升。截至收盘，恒生指数跌0.15%，报15510.01点；国企指数跌0.03%，报5217.36点；恒生科技指数跌0.17%，报3038.84点。南向资金今日净买入39.02亿元，近5日累计卖出29.17亿元。


盘面上，金属、制药、航空板块走弱。


金属板块方面，南方锰业跌60.4%，中国有色矿业跌9.48%，中国黄金国际跌6.1%，新时代能源跌5.71%


制药板块方面，开拓药业跌17.03%，北海康成跌12.79%，瑞科生物跌9.91%，信达生物跌5.79%。


航空板块方面，东方航空跌3.14%，中国国航跌2.82%，南方航空跌2.81%，国泰航空跌1.49%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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