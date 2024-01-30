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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Jan 2024, 22:05

澳洲股市


今日澳洲指数小幅走高，S&P/ASX 200指数涨0.29%，报7600.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.34%，报7835点；ASX Small Ordinaries指数涨0.77%，报2928.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务商Megaport Ltd（+27.61%），镍矿公司Nickel Industries Ltd（+20.83%），以及黄金生产商Gold Road Resources ltd（+10.04%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：投资公司Netwealth Group Ltd（-4.38%），煤生产商Coronado Global Resources Inc.（-2.71%），以及铝生产商Alumina Ltd（-2.58%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.83%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.32%，报15703.45点；国企指数跌2.47%，报5275.37点；恒生科技指数跌3.27%，报3098.87点。南向资金今日净卖出8.6亿元，近5日累计净买入56.65亿元。


盘面上，光伏、内房、中概互联网板块走弱。


光伏板块中，福莱特玻璃跌6.68%，信义光能跌6.2%，信义玻璃跌3.82%。


内房板块中，禹洲集团跌27.38%，中骏集团控股跌7.74%，融创中国跌7.14%，雅居乐集团跌6.85%，远洋集团跌6.67%。


中概互联网板块中，腾讯跌2.91%，美团跌2.82%，阿里巴巴跌2%，京东跌4.07%，哔哩哔哩跌4.31%，小米集团跌3.01%，网易跌4.39%，快手跌4.59%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数高开后持续回落，午后拉升收红，S&P/ASX 200指数涨0.06%，报7519.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.08%，报7748.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.22%，报2889.3点。香港股市大幅收涨。截至收盘，恒生指数涨3.56%，报15899.87点；国企指数涨4.13%，报5353.05点；恒生科技指数涨4.24%，报3281.16点。南向资金今日净买入19.81亿元，近5日累计净卖出10.66亿元。

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