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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 Jan 2024, 21:40

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.6%，报15952.23点；国企指数跌1.98%，报5360.24点；恒生科技指数跌3.75%，报3186.49点。南向资金今日净买入53.23亿元，近5日累计净买入44.59亿元。


盘面上，医药、中概互联网、新能源汽车走弱。


医药板块方面，方达控股跌21.95%，来凯医药跌20.71%，药明生物跌18.17%，荣昌生物跌7.9%。


中概互联网板块方面，腾讯跌2.75%，美团跌3.89%，阿里巴巴跌3.34%，快手跌4.26%，哔哩哔哩跌5.72%。


新能源汽车板块方面，恒大汽车跌11.11%，小鹏汽车跌4.31%，比亚迪股份跌4.13%，理想汽车跌3.95%，长城汽车跌3.41%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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