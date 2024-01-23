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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.23

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

23 Jan 2024, 22:15

澳洲股市


今日澳洲指数震荡走高，S&P/ASX 200指数涨0.51%，报7514.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.52%，报7742.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.34%，报2883.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物科技公司PolyNovo Ltd（+6.32%），锂化学品公司Arcadium Lithium PLC（+4.67%），以及保险公司AUB Group Ltd（+4.58%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：教育集团IDP Education Ltd（-5.85%），锂矿公司Core Lithium Ltd（-4.88%），以及锂矿公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中医疗保健板块涨幅最大，上涨1.02%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市触底反弹。截至收盘，恒生指数涨2.63%，报15353.98点；国企指数涨2.78%，报5140.93点；恒生科技指数涨3.7%，报3147.81点。南向资金今日净卖出53.2亿元，近5日累计净买入28.66亿元。


盘面上，通信设备、中概互联网、苹果概念板块走强。


通信设备板块方面，协同通信涨18.84%，高科桥涨13.33%，南方通信涨5%，中兴通讯涨3.84%，京信通信涨3.17%。


中概互联网板块方面，腾讯涨3.74%，阿里巴巴涨3.36%，哔哩哔哩涨7.42%，网易涨6.02%，京东涨4.67%。


苹果概念板块方面，舜宇光学科技涨5.01%，和记电讯香港涨4.85%，丘钛科技涨3.87%，通达集团涨3.16%

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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