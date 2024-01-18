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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.18

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

18 Jan 2024, 22:10

澳洲股市


今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌0.63%，报7346.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.62%，报7575.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.56%，报2841.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：黄金开采公司Emerald Resources NL（+3.16%），信息技术公司Life360 Inc.（+3.06%），以及信贷公司Helia Group Ltd（+2.7%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：电池制造商Liontown Resources Ltd（-10.66%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（-6.38%），以及煤生产商Coronado Global Resources Inc.（-5.57%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中房地产板块跌幅最大，下跌2.26%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报15391.79点；国企指数涨0.76%，报5172.05点；恒生科技指数涨0.51%，报3176.08点。南向资金今日净买入5.85亿元，近5日累计净买入151.61亿元。


盘面上，半导体、光伏太阳能、移动互联网领涨


半导体板块方面，骏码半导体涨8.15%，英马斯集团涨6.67%，华显光电涨6.32%，信利国际涨4.48%。


光伏太阳能板块方面，协鑫科技涨7.92%，福莱特玻璃涨6.34%，协鑫新能源涨5.33%，信义光能涨5.03%，阳光能源涨3.29%。


移动互联网板块方面，华泰瑞银涨60.38%，升华兰德涨24.21%，中国新电信涨8.33%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数跌0.03%，报7496.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.01%，报7730.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.35%，报2901.1点。香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报16216.33点；国企指数跌0.65%，报5446.52点；恒生科技指数跌1.92%，报3404点。南向资金今日净买入42.3亿元，近5日累计净卖出11.93亿元。

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