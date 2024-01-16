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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Jan 2024, 22:30

澳洲股市


今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数跌1.09%，报7414.8点； ASX All Ordinaries指数跌1.07%，报7647.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.99%，报2872.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：半导体公司Weebit Nano Ltd（+2.87%），包装制造分销商Orora Group（+2.28%），以及房地产开发和基金管理公司Charter Hall Group（+2.16%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：珠宝商Lovisa Holdings Ltd（-5.22%），医疗设备公司Ansell Ltd（-4.47%），以及金属勘探公司South32 Ltd（-4.21%）


S&P/ASX 200中的11个板块中全部下跌，其中公共事业板块跌幅最大，上涨1.76%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市全天走低。截至收盘，恒生指数跌2.16%，报15862.92点；国企指数跌1.9%，报5343.3点；恒生科技指数跌2.29%，报3325.93点。南向资金今日净买入29.45亿元，近5日累计净买入57.88亿元。


盘面上，内房、中概互联网、半导体跌幅居前


内房板块方面，融信中国跌9.52%，远洋集团跌8.11%，融创中国跌7.41%，绿地香港跌6.67%，龙湖集团跌6.58%。


中概互联网板块方面，腾讯跌2.42%，美团跌2.31%，阿里巴巴跌2.29%，京东集团跌3.36%，哔哩哔哩跌3.06%。


半导体板块方面，芯智控股跌17.65%，普达特科技跌8.11%，伟志控股跌5.26%，宏光半导体跌3.77%，英恒科技跌3.65%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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