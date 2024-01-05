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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.05

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Jan 2024, 22:05

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.07%，报7489.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7718.4点；ASX Small Ordinaries指数跌0.63%，报2848.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：汽车零部件供应商Bapcor Ltd（+3.44%），金融投资公司Challenger Ltd（+2.95%），以及金融投资公司Magellan Financial Group（+2.88%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（-11.54%），金属回收公司Sims Ltd（-6.03%），以及矿产勘探公司Sandfire Resources Ltd（-5.23%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块下跌，其中信息技术板块领跌，下跌2.14%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.66%，报16535.33点；国企指数跌0.75%，报5606.98点；恒生科技指数跌1.71%，报3592.33点。南向资金今日净买入16.07亿元，近5日累计净买入163.08亿元。


盘面上，制药、汽车板块走弱，煤炭板块逆市走强。


制药板块方面，北海康成跌9.41%，百济神州跌9.26%，信达生物跌7.69%，嘉和生物跌6.96%，翰森制药跌6.7%。


汽车板块方面，理想汽车跌3.71%，东风集团跌2.69%，蔚来汽车跌2.14%，长城汽车跌1.37%。


煤炭板块方面，南戈壁涨13.1%，蒙古能源涨8.7%，安域亚洲涨8.57%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数大幅跳水，S&P/ASX 200指数跌1.37%，报7523.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.4%，报7757.3点；ASX Small Ordinaries指数跌2.05%，报2874.3点。香港股市低开震荡。截至收盘，恒生指数跌0.85%，报16646.41点；国企指数跌0.77%，报5628.79点；恒生科技指数跌1.84%，报3646.39点。南向资金今日净买入68.16亿元，近5日累计净买入118.27亿元。

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今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.49%，报7627.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.48%，报7867.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.15%，报2934.5点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.52%，报16788.55点；国企指数跌1.66%，报5672.53点；恒生科技指数跌1.32%，报3714.77点。南向资金今日净买入38.54亿元，近5日累计净买入7.34亿元。

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