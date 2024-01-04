亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.04

澳洲股市



今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌0.39%，报7494.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.34%，报7730.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.26%，报2866.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融公司Insignia Financial Ltd（+5.96%），综合楼宇服务提供商Johns Lyng Group Ltd（+3.9%），以及金融服务公司AMP Ltd（+1.32%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂化学品生产商Arcadium Lithium PLC（-9.52%），黄金生产商Bellevue Gold Ltd（-4.53%），以及金融科技公司Block Inc.（-4.29%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块下跌，其中能源板块逆市上涨，上涨1.31%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开，午后回升。截至收盘，恒生指数跌0%，报16645.98点；国企指数涨0.36%，报5649.23点；恒生科技指数涨0.23%，报3654.94点。南向资金今日净买入21.51亿元，近5日累计净买入127.36亿元。



盘面上，油气、光伏太阳能、5G板块走强。



油气股方面，中国基础能源涨37.84%，中港石油涨7.65%，能源国际投资涨6.45%，中国秦发涨5.49%。



光伏太阳能板块方面，卡姆丹克太阳能涨30%，阳光能源涨14.69%，新特能源涨2.47%，协鑫科技涨1.8%。



5G板块方面，海天天线涨55.56%，普天通信集团涨8.33%，理想集团涨1.52%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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