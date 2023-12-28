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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.28

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

28 Dec 2023, 21:45

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.7%，报7614.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.71%，报7852.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.69%，报2944.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（+6.25%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（+4.62%），以及铁矿石公司Champion Iron Ltd（+3.59%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Boss Energy Ltd（-3.78%），房地产信托投资基金Charter Hall Retail Reit（-2.42%），以及天然气运输公司APA Group（-2.41%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.03%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市今日延续反弹。截至收盘，恒生指数涨2.52%，报17043.53点；国企指数涨2.87%，报5764.77点；恒生科技指数涨3.41%，报3763.9点。南向资金今日净卖出19.65亿元，近5日累计净卖出136.01亿元。


盘面上，生物科技、内险、内房和新能源汽车板块领涨。


生物科技股方面，美因基因涨21.63%，贝康医疗涨10.36%，康希诺生物涨6.91%，基石药业涨6.64%。


内险股方面，中国平安涨5.7%，众安在线涨5.37%，中国太平涨5.21%，中国太保涨4.83%，中国人寿涨4.61%，新华保险涨4.25%。


内房股方面，亿达中国涨25.34%，龙光集团涨8.77%，景瑞控股涨8.57%，绿地香港涨8.47%，融创中国涨7.97%，碧桂园涨6.94%。


新能源汽车股方面，五菱汽车涨12.33%，吉利汽车涨6.69%，理想汽车涨5.55%，长城汽车涨4.5%，比亚迪股份涨4.09%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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