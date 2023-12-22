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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.22

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

22 Dec 2023, 21:30

澳洲股市


今日澳洲指数全天震荡，S&P/ASX 200指数跌0.03%，报7501.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.03%，报7730.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.076%，报2889.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Boss Energy Ltd（+6.62%），生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+6.51%），以及勘探公司Emerald Resources NL（+4.42%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（-21.21%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（-8.57%），以及锂矿公司Allkem Ltd（-5.57%）


S&P/ASX 200中的11个板块中涨跌互现，其中能源涨幅最大，上涨0.51%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市午后大幅跳水，因国家新闻出版署发布网游新规，游戏股大幅下跌。截至收盘，恒生指数跌1.69%，报16340.41点；国企指数跌2.33%，报5488.99点；恒生科技指数跌4.37%，报3548.05点。南向资金今日净卖出42.77亿元，近5日累计净买入1.45亿元。


盘面上，游戏股大幅走低，拖累指数。


游戏股方面，网易跌24.6%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%，网龙跌13.78%，腾讯跌12.35%，哔哩哔哩跌9.67%，创梦天地跌8.94%，飞鱼科技跌7.3%。

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数震荡收阴，S&P/ASX 200指数跌0.22%，报7426.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7649.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.38%，报2870.6点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌0.97%，报16629.23点；国企指数跌1.16%，报5634.42点；恒生科技指数跌1.32%，报3730.66点。南向资金今日净买入117.5亿元，近5日累计净卖出37.54亿元。

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