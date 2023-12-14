亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.14

澳洲股市



今日澳洲指数大幅上涨，S&P/ASX 200指数涨1.65%，报7377.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.74%，报7599.4点；ASX Small Ordinaries指数涨2.74%，报2844.9点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：房地产集团Charter Hall Group（+11.78%），锂矿公司IGO Ltd（+11.3%）以及半导体公司Weebit Nano Ltd（+10.53%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：健康保险公司NIB holdings Ltd（-3.37%），百货公司Metcash Ltd（-3.07%）以及包装公司Orora Ltd（-2.99%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中全部上涨，其中房地产板块上涨最大，上涨3.92%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨1.07%，报16402.19点；国企指数涨0.41%，报5573.53点；恒生科技指数涨0.34%，报3698.57点。南向资金今日净卖出96.98亿元，近5日累计净卖出25.78亿元。



盘面上，苹果概念、元宇宙、家电板块走高。



苹果概念股方面，瑞声科技涨6.38%，高伟电子涨4.82%，舜宇光学科技涨4.32%。



元宇宙股方面，数字王国涨36.36%，帝国科技集团涨5.26%，小米集团涨2.7%。



家电股方面，创科实业涨9.97%，泉峰控股涨9.22%，亚伦国际涨3.26%，华讯涨3.13%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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