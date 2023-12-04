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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.04

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Dec 2023, 21:20

澳洲股市


今日澳洲指数收涨。S&P/ASX 200指数涨0.73%，报7124.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.7%，报7336.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.12%，报2767.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（+11.47%），娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（+6.86%）以及矿业公司Genesis Minerals Ltd（+6.48%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Sayona Mining Ltd（-9.68%），锂勘探公司Core Lithium Ltd（-5.56%）以及医疗保健公司Healius Ltd（-4.4%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.9%

来源：ASX

 

香港股市


香港股市全天走低。截至收盘，恒生指数跌1.09%，报16646.05点；国企指数跌1.01%，报5703.33点；恒生科技指数跌1.86%，报3759.72点。南向资金今日净卖出6.95亿元，近5日累计净买入24.44亿元。


盘面上，生物科技、体育用品、中概互联网跌幅居前。


生物科技股方面，药明生物跌23.79%，来凯医药跌9.36%，基石药业跌8.11%，荣昌生物跌7.75%，君实生物跌6.54%。


体育用品股方面，李宁跌4.83%，安踏体育跌3.8%，361度跌3.76%，特步国际跌3.58%。


中概互联网股方面，腾讯跌0.69%，美团跌1.65%，阿里巴巴跌1.46%，京东跌1.89%，快手跌3.93%，网易跌5.23%，百度跌2.87%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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