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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.28

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

28 Nov 2023, 22:10

澳洲股市


今日澳洲指数收涨。S&P/ASX 200指数涨0.39%，报7015.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.42%，报7223.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.95%，报2696.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：快餐店运营商Collins Foods Ltd（+9.01%），医疗保健公司Healius Ltd（+6.39%）以及黄金生产和勘探公司Regis Resources Ltd（+5.01%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（-4.55%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（-2.9%）以及汽车配件及维修产品供应商Bapcor Ltd（-2.66%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨1.4%

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌0.98%，报17354.14点；国企指数跌1.13%，报5957.08点；恒生科技指数跌0.77%，报4000.42点。南向资金今日净卖出30.53亿元，近5日累计净买入54.33亿元。


盘面上，内房、航空板块走低，苹果概念、半导体板块走高。


内房股方面，融信中国跌11.32%，碧桂园跌6.38%，中国恒大跌5.66%，远洋集团跌3.33%。


航空股方面，中国国航跌3.27%，东方航空跌3.09%，南方航空跌2.33%，国泰航空跌2.12%。


苹果概念股方面，瑞声科技涨7.54%，丘钛科技涨7.19%，舜宇光学科技涨4.75%。


半导体股方面，华显光电涨10.23%，信利国际涨7.14%，品质国际涨6.28%，中芯国际涨2.48%，京东方精电涨2.38%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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