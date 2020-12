Xpeng Aktie erreicht Korrekturzone. Wie geht es weiter mit der Xpeng Aktie?

Xpeng Inc ein Neuling in der Autowelt. Xpeng genießt große Aufmerksamkeit in der Finanzcommunity und zählt zahlreiche Hedge-Fonds als Investoren. Zu den Investoren, die Aktien des Unternehmens erwarben, gehören Larry Chen und Terry Zhang's Tairen Capital und Josh Resnick's Jericho Capital Asset Management, die Anteile im Wert von 81,48 Millionen Dollar und 27,01 Millionen Dollar offenlegten.

Warum steigt die Xpeng Aktie?

Xpeng Inc ist ein chinesischer Elektrofahrzeughersteller mit Hauptsitz in Guangzhou, der aber auch Niederlassungen in Mountain View, Kalifornien, unterhält. Das Unternehmen, das die Xiaomi Corp und die Alibaba Group Holding Ltd ebenfalls zu seinen Geldgebern erster Stunde zählt, wurde 2014 gegründet und begann vier Jahre später mit der Produktion seines ersten Modells, des Xpeng G3 SUV und ein Jahr später brachte es das zweite Modell, den P7, auf den Markt.

Seit dem Börsengang am 26. August hat sich der Aktienkurs von Xpeng gegenüber dem IPO-Preis von 15 Dollar mehr als verdreifacht. Anfang dieses Monats gab Xpeng Inc bekannt, dass im November insgesamt 4.224 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Dies entspricht einen Anstieg von mehr als 340 % im Jahresverlauf. Insgesamt konnte Xpeng seit Anfang des Jahres 21.341 Fahrzeuge ausliefern.



Analysten reagieren negativ auf die Kapitalerhöhung

Kurzfristig befinden sich die Xpeng Aktien in einer Korrektur, nach dem steilen Anstieg zuvor. Negativ wirkt sich in diesem Zusammenhang auch die bekanntgegebene Kapitalerhöhung, bei der das Unternehmen weitere 40 Millionen Aktien an neue Investoren verkaufen will.

Das Unternehmen teilte in einem bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Antrag mit, dass es 40 Millionen amerikanische ADS (Class A American Depositary Shares) an die Öffentlichkeit verkaufen wolle, was 80 Millionen Stammaktien entspricht. Dieses Angebot entspricht etwa 5,4 % der in den USA notierten und im Umlauf befindlichen Aktien. Credit Suisse, J.P. Morgan, Bank of America und Citigroup waren die Underwriter des Angebots.

Analysten sehen die kurzfristigen Entwicklungen in der Branche skeptisch. Xpeng ist nämlich nicht der einzige Elektrofahrzeughersteller, der in den vergangenen Wochen den Kapitalmarkt angezapft hat. Auch das große Vorbild Tesla, gibt immer wieder neue Aktien aus, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Der Ausverkauf der Xpeng-Aktie in der vergangenen Woche war Teil einer allgemeineren Schwäche unter den Konkurrenten, da einige Analysten die Bewertungen herabsetzten.

Der Analyst Paul Gong von der UBS meint, dass die EV-Aktien in kurzer Zeit zu stark gestiegen sind, um Anlegern den Kauf auf dem aktuellen Niveau zu empfehlen. „Nach einer Rallye von über 200 % glauben wir jedoch, dass Investoren dies mehr oder weniger bereits erkannt haben“, schrieb Gong in einer Notiz. Gong senkte sein Rating für XPeng auf neutral, nachdem er am 25. September mit der Beobachtung der Aktie begonnen hatte. Langfristig ist er jedoch nach wie vor optimistisch, was die Aussichten von XPeng anbelangt, da er der Ansicht ist, dass das Unternehmen im Rennen um das autonome Fahren in China weiterhin fü hrend ist, noch vor Konkurrenten wie Nio Inc.,Geely Automobile Holdings oder Great Wall Motor Company.

USA vs. China

Negativ könnte sich auch das vom US- Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetz mit dem Namen Holding Foreign Companies Accountable Act auswirken, dass viele chinesische Unternehmen dazu veranlassen könnte, ihre Aktien von den US-Börsen zu nehmen. Die Maßnahme würde das Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) dazu verpflichten, Prüfungen der Finanzdaten von in China ansässigen Unternehmen zu beaufsichtigen, wenn die Unternehmen an US-Börsen notiert werden wollen.

Wie könnte sich die Xpeng Aktie weiter entwickeln?

Die Xpeng Aktie brannte im Oktober und November ein wahres Kursfeuerwerk ab. Mit dem Anstieg von über 341 % ist die Xpeng Aktie nun bei vielen Investoren auf den Kurszetteln vermerkt und kein unbeschriebenes Blatt mehr. Mit dem Hoch bei 74,46 USD wurde zunächst ein Hochpunkt gesetzt. Die laufende Konsolidierung erreicht nun zwischen 51,35 und 38,27 USD eine interessante Zone. Gelingt es die Zone zu verteidigen könnten in den nächsten Tagen und Wochen in diesem Bereich erneut Käufer in der Xpeng auftreten, um eine erneute Attacke auf die 74,46 USD zu starten. Unter 38,27 USD dagegen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben und weitere Verkäufe bis auf 30,19 USD müssten eingeplant werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 08.12.20

