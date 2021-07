Tencent Aktie – Chance oder Disaster?

Chinas Marktaufsichtsbehörde sorgt derzeit mit ihrem Vorgehen für jede Menge Gegenwind für die chinesischen Tech-Riesen. Nun scheint sie auch den Plan der Tencent Holdings Ltd., die beiden größten Videospiel-Streaming-Dienste des Landes, Huya und DouYu, zu fusionieren, aus kartellrechtlichen Gründen blockieren zu wollen.

Tencent hatte die Pläne zur Fusion von Huya und DouYu im vergangenen Jahr bekannt gegeben, um seine Anteile an den Firmen zu bündeln. Insgesamt haben beide Firmen zusammen nach Schätzungen von Analysten einen Marktanteil von ca. 80 Prozent. Huya und DouYu sind die Nummer 1 bzw. Nummer 2 der beliebtesten Videospiel-Streaming-Seiten in China, auf denen die Nutzer E-Sport-Turniere verfolgen und professionellen Spielern folgen.

Chinas Behörden greifen durch

Tencent ist mit 36,9 % der größte Anteilseigner von Huya und besitzt auch mehr als ein Drittel der DouYu Aktien. Beide Firmen sind in den USA börsennotiert und haben zusammen einen Marktwert von ca. 5,3 Milliarden Dollar.

Die chinesische Aufsichtsbehörde,Administration of Market Regulation (SAMR), will den Deal jetzt blockieren und erneut überprüfen. Ein Sprecher der SAMR sagte, dass der kombinierte Marktanteil von Huya und DouYu in der Videospiel-Live-Streaming-Industrie über 80 % betragen würde und ihre Fusion die Dominanz von Tencent in diesem Markt verstärken würde, da Tencent bereits über 40 % Marktanteil im Segment des Online-Gaming hat. Die Zugeständnisse, die Tencent für die Fusion vorgeschlagen hatte sind nicht ausreichend.

Tencent sagte in einer Erklärung, dass es „sich an die Entscheidung halten, alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften arbeiten und unsere soziale Verantwortung erfüllen wird."

In Anbetracht von Faktoren wie Umsatz, aktive Nutzer, Livestreaming-Ressourcen und anderen Kennzahlen können man jedoch leicht den Eindruck gewinnen, dass ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen den fairen Wettbewerb ausschalten oder einschränken könnte.

Tencent Aktie steht unter Druck

Die Blockade des Deals kommt inmitten eines anhaltenden harten Vorgehens der Regierung gegen chinesische Tech-Unternehmen. Anfang des Jahres verhängte die Anti-Monopol-Regulierungsbehörde eine Rekordstrafe in Höhe von 2,75 Milliarden Dollar gegen den E-Commerce-Riesen Alibaba wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens.

Die Kluft zwischen den Megacap-Technologieaktien in China und den USA ist dadurch so groß wie seit einem Jahr nicht mehr. Ein gleichgewichteter Korb von Chinas drei Internet-Giganten, - Baidu, Alibaba und Tencent - fiel in den 12 Monaten um etwa 2 %. Dies steht im Vergleich zu einem 40%-igen Anstieg eines entsprechenden Portfolios ihrer US-Konkurrenten - Facebook, Amazon.com. Apple, Microsoft und Alphabet. Für Investoren nicht ganz einfach abzuwägen, ob sich die amerikanischen Unternehmen abgesetzt haben oder ob sich in China gerade eine günstige Gelegenheit bietet.

Wie könnte es für die Tencent Aktie weitergehen?

Zwischen Juli und Oktober befand sich die Tencent Aktie in einer Seitwärtsphase zwischen 563 und 506 HKD. Diese Seitwärtsphase war dann der Startschuss für die nächste Rally, die die Aktie auf 753 HKD führte. Die Rally folgte demnach, nach dem Ausbruch über den vorherigen Hochpunkt bei 565 HKD. Mit einem Tief bei 522 HKD wurde nun ein Großteil der Rally korrigiert. Insgesamt beträgt der Kursabschlag fast 35 %. Das Dezembertief bei 520 HKD und der Corona-Ausbruchspunkt bei 475 HKD bilden nun also ein wichtiges Unterstützungsniveau. Wenn es gelingt diesen Bereich zu verteidigen, wäre eine Erholung in Richtung 644 HKD möglich. Unter 475 HKD besteht allerdings die Gefahr, dass sich die Korrektur ausdehnen könnte und ein tieferer Abverkauf in Richtung 390 HKD und 324 HKD erfolgen könnte.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 12.07.21

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



