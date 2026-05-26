Am gestrigen Pfingstmontag übersprang der DAX die Marke von 25 000 Punkten, heute dürfte er sie trotz erwarteter leichter Verluste zum Handelsstart halten.



Angetrieben werden die Kurse von der wachsenden Hoffnung auf Verhandlungserfolge zwischen den USA und dem Iran und den nachgebenden Ölpreisen. Die Nordseesorte Brent rutscht zeitweise wieder unter die 100-Dollar-Marke und signalisiert eine leichte Entspannung an der Preisfront.



Allerdings wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und reibungslosen Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen kann. Die USA haben in der Nacht Ziele im Iran angegriffen und damit die Stimmung wieder angeheizt. Die Situation im Nahen Osten bleibt komplex und verworren. Für Anleger gibt es kaum eine Chance, den zukünftigen Verlauf verlässlich zu prognostizieren.



Die asiatischen Börsen haben mit Vorsicht und Gewinnmitnahmen auf die neuen Entwicklungen reagiert. Die Wall Street blieb zwar gestern feiertagsbedingt geschlossen, auf außerbörslichen Plattformen stiegen die Indizes allerdings ebenfalls deutlich. Entscheidend ist jetzt, ob die Gewinne heute Nachmittag mit der offiziellen Handelseröffnung in New York gehalten werden können oder nicht. Entsprechend dürfte sich dann auch der DAX in Frankfurt mit der Frage beschäftigen, ob die 25 000er-Marke gehalten werden kann oder nicht.



Nach dem Ende der Berichtssaison stehen in dieser Woche einige Notenbanker-Reden und die Daten zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Letzteres dürfte ganz klar unter dem Eindruck der zuletzt höheren Benzinpreise auch in den USA stehen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 450 Punkten bewegen.