An der Börse ist derzeit allein das Ausbleiben von Nachrichten aus dem Nahen Osten eine gute Nachricht. Die trügerische Ruhe im weiter schwelenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran werten Anleger als positives Signal und steigen ein. Zusätzlichen Rückenwind bekam der DAX am Nachmittag aus New York, wo die Indizes vor den Nvidia-Zahlen am Abend ihre Vortagesverluste in den ersten Handelsminuten bereits wieder wettmachen konnten.



Die Anleger setzen auf eine Fortsetzung der Halbleiter-Rallye, sollten die Zahlen des KI-Highflyers Nvidia einmal mehr überzeugen. Erfüllt das Unternehmen die Erwartungen allerdings nicht, könnte es schnell ungemütlich am Aktienmarkt werden. Das Euphorielevel hat ein hohes Niveau erreicht und kann kaum noch getoppt werden. Die Nachfrage nach den notwendigen KI-fähigen Halbleitern bleibt zwar hoch, aber die Konkurrenz schläft nicht und die zukünftige Nachfrage hängt maßgeblich von den Skalierungs- und Monetarisierungseffekten der jeweiligen Geschäftsmodelle ab.



Die Investoren reagierten heute auch gelassen auf die steigenden Erzeugerpreise aus Deutschland, die Anleiherenditen fielen sogar wieder etwas. Dennoch bleibt das Renditeniveau in Europa und den USA ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Die Entwicklung spiegelt zum einen die Inflationserwartungen und daraus resultierenden Zinsmaßnahmen der Notenbanken wider und zeigt zum anderen aber auch die Skepsis gegenüber den hohen Schulden der betroffenen Wirtschaftsregionen und Länder auf.



Es besteht die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges, wodurch die Preise dann auch wieder fallen könnten. Ob sich das Szenario in den kommenden Tagen tatsächlich so ergeben wird, dürfte entscheidend von den nächsten Stunden und den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abhängen.



Was die Unternehmen im DAX angeht, zeigte sich auch zur Wochenmitte ein eher gemischtes Bild. Im Fokus standen aber auch in Frankfurt die Technologiewerte. Die Aktien von Infineon und Siemens Energy führen die Gewinnerliste an. Am Abend gibt es vor dem Nvidia-Showdown noch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, aus dem sich die Investoren Aufschlüsse über die weitere Zins- und Geldmarktpolitik in den USA erhoffen.