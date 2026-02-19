Der DAX wird zur Handelseröffnung am Donnerstag bei 25 200 Punkten gesehen.

Die positive Stimmung an den Börsen rund um den Globus hält an und sorgt trotz der geschlossenen Aktienmärkte in China und Hongkong für weitere Rekordhochs, unter anderem an der australischen Börse. Technologieaktien führen das Gewinnerfeld an und werden durch gute Quartalszahlen wie die von Rio Tinto flankiert. Die Angst der Investoren vor den grundlegenden Veränderungen in vielen Sektoren geht zurück, stattdessen setzen sie wieder auf die sich daraus ergebenden Chancen.

Im europäischen Handel rücken die Quartalszahlen von Renault und Airbus in den Fokus. In die Berichtssaison kommt wieder Dynamik, und dies dürfte auch auf die Gesamtmärkte einwirken. Der DAX hat den Sprung über die 25 000 Punkte geschafft und muss jetzt versuchen, das Territorium oberhalb der psychologischen Marke zu verteidigen.

Der heutige Nachmittag könnte zahlreiche Impulse in den Handel bringen. Mit den anstehenden makroökonomischen Daten aus den USA in Form der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, des Philadelphia Fed Index, der Lagerbestände und der US-Immobiliendaten bekommen die Investoren einen bunten Strauß an Nachrichten serviert.

Sie werden versuchen, daraus die zukünftige konjunkturelle Entwicklung in den USA und die zins- und geldmarktpolitischen Schritte der Federal Reserve abzuleiten. Das gestern vorgelegte Sitzungsprotokoll hielt wenig Erbauliches parat. Eine zunehmende Fürsprache für steigende Zinsen wurde erkennbar. Die zuletzt vorgelegten inflationären Tendenzen haben das Stimmungsbild der US-Notenbanker dann doch mehr beeinflusst als der politische Druck aus Washington.

Aus technischer Sicht ist heute eine Handelsspanne im DAX zwischen 24 950 und 25 300 Punkten wahrscheinlich.