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亚太区机构销售负责人Andrew Wood的3分钟问答

21 Apr 2021, 18:45

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CMC Connect

一句话形容您的工作

我将之概括为，随着市场不断变化和自我革新，我的角色也在不断变化。

您认为产业在未来会如何革新？

尽管多元资产有所增长，但大多数经纪商仍只专注单个重要领域，如股票经纪、期货、外汇、差价合约或加密货币。我认为，通过定价、风险管理和产品供用户或系统使用的方式，创新将和这些领域更加紧密地结合在一起。在用户疑惑为什么他们会有多个经纪账户时，正式API和开放技术带来了解决这一问题的机会。

从监管角度而言，您是否认为间歇性限制措施或做空会提升市场质量？

我不认同这样的观点，因为你不知道这些限制性措施会在什么时候执行，所以这会带来更多的不确定因素。我一直认为，空方可以通过在震荡期增加流动性从而有助于价格发现，这在只能做多的市场无法实现。

的市场在亚太VS全球其他地方发展如何？

我们Institutional的亚太区业务一直增长稳健。近年来，这片市场成熟很多，但仍不断有新开放地区。随着亚洲国家不断采用移动技术，线上交易服务需求就会不断增长。

该地区以往过度关注外汇市场，但我们注意到，市场对股票为主的产品的需求在不断增长，如全球指数，特别是单一股票的差价合约。正如金融媒体指出的一般，某些股票表现出的巨大差异，在近几个月内为顾客创造了巨大的交易机会。科技股表现强劲，但其他一些领域却未能跟风。

较之单纯的货币对交易，投资生产日常用品公司的交易会更加直观，因此也带来了独特的体验。外汇将一直有一席之地，但单一股票差价合约可以带来大量机会。

在过去数月里，您最喜欢的电视节目或连续剧是什么？

过去两三个月，我最喜欢看的是以法国安全部门为原型的《传奇办公室》。这部剧就是让你克制不住一直要看下一集。

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