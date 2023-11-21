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瞭解美股槓桿ETF，長期持有的風險是什麼

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Nov 2023, 15:10

ETF是在交易所交易的包含一些股票、跟蹤某支指數的衍生產品。自從該產品出現後，因一些投資者沒有足夠多的精力去研究各公司的業績和未來發展情況，以及避免個股的一些突發狀況，例如股東減持或財務造假，他們會選擇投資ETF。而ETF的種類有很多，以美股為例，分行業的ETF有XLF(金融)、XLK（科技）、XLE（能源），XLP(必選消費)，XLY（可選消費）等，這些ETF的代碼前綴相同，均為道富環球發行的股票型基金。


本篇主要介紹美股槓桿ETF，常見的有2倍或3倍做多/做空的槓桿類ETF，例如ProFunds Group發行的ProShares Ultra（兩倍）和Proshares UltraPro（三倍）股票型指數基金。其中比較熱門的有兩倍做多納指ProShares Ultra QQQ（QLD）和三倍做多納指ProShares UltraPro QQQ（TQQQ），以及在看空大盤時買入兩倍做空納指ProShares UltraShort QQQ（QID）或三倍做空納指ProShares UltraPro Short QQQ（SQQQ）。


QLD和TQQQ的波動分別為納指100每個交易日漲跌幅的2倍和3倍。例如，納指100當日上漲1%，QLD上漲2%，TQQQ上漲3%。然而，槓桿ETF相較於普通的ETF具有較高的持倉風險，例如槓桿損耗、融資利息、管理費等。


所謂槓桿損耗，假設投資者以1000美元買入TQQQ，因使用三倍槓桿因此融資額為2000美元，總資產3000美元。當日納指100上漲1%，TQQQ上漲3%，總資產為3000（1+1%）=3030美元。由於槓桿ETF存在每日再平衡機制，即保證第二天追蹤的價格仍為前日3%的漲幅，因此會按照最新淨資產的三倍進行融資，即1030*3=3090美元。如果第二天指數下跌1%，TQQQ下跌3%，總資產為3090*（1-1%）=3059.1美元，扣除融資的2060美元后的淨資產為999.1美元。


如果近期大盤指數持續震盪，則意味着你將持續承受槓桿損耗，以及融資利息等交易成本，最終換來的結果是指數在這段時間並未出現明顯漲跌，但投資者持有的槓桿ETF淨資產是不斷下跌的。


然而，如果碰到單邊行情，持有槓桿ETF也會放大你的收益。


以下圖為例，納指100自2020年3月觸及最低的6650附近後，在2021年11月達到最高的16770，漲幅達152%。TQQQ在這段時間從8美元反彈91.7美元，漲幅達1046%。在去年10月指數觸底後，納指100在2022年10月 – 2023年3月整體處於震盪向上，而TQQQ持續磨底，表現差於納指100。但TQQQ在3-7月從20漲到47美元，納指100從11680漲至15930，TQQQ收益更大。


因此，如果想參與槓桿ETF並長期持有，應需等待單邊的牛市或熊市。若碰到盤整或大的波段行情，更適合短期交易。

納指100三倍做多ProShares UltraPro QQQ（TQQQ）—— 周線圖
來源：CMC Markets（11月21日）

納斯達克100 (NDAQ 100 Cash) —— 周線圖
來源：CMC Markets（11月21日）

 


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