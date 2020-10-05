美国总统特朗普上个周五被确诊感染新冠病毒，引发美国股市一度急跌，但在国会发言人南希.佩洛西表示新冠救济资金计划仍有希望达成协议后，股市缩窄跌幅，尤其由于新援助的资金计划包括对航空公司的援助项目，鼓励美股航空板块大涨带动道琼斯指数反弹，以小跌0.48%收盘。但科技板块权重较大的纳斯达克指数仍然以较大跌幅2.22%收盘。另外，美国9月份的非农业就业人数增长录得66万，小于市场预期，鼓励投资者继续获利了结之前涨幅较大的科技股票板块，美国股市将有望在10月份继续换手交易。

本周的金融市场重磅数据包括美国9月份非制造业PMI、澳联储新一轮议息会议、美联储9月份议息会议内容摘要以及欧洲央行总裁与美联储主席的讲话。此外，特朗普的病情、美国大选以及英国脱欧谈判将是为主导投资风险情绪的重要因素。

美国9月份非制造业PMI值（周二）

9月份非制造业PMI值将反映美国在二波疫情反扑后，经济是否受到重大影响，市场预期值为56.3，较前三次录制都有下滑，8月份录值为56.9，7月份为58.1.可以看出美国经济复苏有明显的放缓，但自5月份经济重启后制造业与非制造业的PMI值一直保持在扩展范围内。即使本次数据可能较前值下滑，也将被视为乐观的经济复苏进展，则对股市以及风险情绪有潜在的推动作用。

澳联储议息（周二）

澳联储曾经在9月份表示可能将官方利率降低至0.1%的低位，根据澳大利亚Business Insider的统计数据，澳联储周二下调官方利率的可能性为33%。在明日利率决议公布之前，将有澳洲政府的财政预算报告公布，澳联储很可能在明日保持利率在先行的0.25%水平上，一直到11月份再视情况而定。

美联储议息内容摘要（周四）

自新冠疫情在美国全面爆发后，美联储始终保持一致的口径，便是使用宽松的刺激性货币实行支持经济运行，本次的会议内容也不太可能有任何新意。特别是近期投资者的目光更加集中在美国国会的新增2.4万亿的新冠援助资金计划与美国大选，美联储会议内容将不会给金融市场带来大的波动。

欧洲央行议息内容摘要（周四）

欧洲央行的货币政策议息摘要主要集中在各国对新冠援助资金计划的使用情况上，欧洲央行在 8月份将新冠疫情紧急援助资金计划（PPEP）增加至1.35万亿欧元，目前已经购买了大量的意大利政府公债，其他欧盟国家尤其的德国对此可能有所异议。欧元区进行的经济数据显示有明显放缓，市场预期欧央行将可能继续扩大期援助资金计划的规模。



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