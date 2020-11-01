自10月中旬以来欧美股市进入修正行情，避险投资情绪打压美国道琼斯指数自10月12日高位下滑幅度金8%。打压投资者风险意愿的主要有三方面因素，一是美国新冠援助资金计划已近无希望在大选前达成任何协议；二是美国与欧洲各国的日均新冠确诊人数激增，美国至今新冠确诊人数升至9百万，其中23万死亡。同时，欧洲各国重新进入不同程度的经济封锁；三是美国大选的不确定性引发避险性卖盘。

本周或将是2020年余下两个月中金融市场最为波动的一周，除美国大选意外，还将有各主要经济体国家的10月份制造业与服务业PMI、美国10月份非农就业数据与英国央行新一轮议息政策。另外，美国部分大企业3季度业绩报告将继续在本周公布。

美国大选日（周三）- 美国大选结果将在亚太时段的本周三开始陆续公布，根据现行民意选池，拜登领导的民主党将胜选国会与白宫，则可能重燃投资则会对新冠援助资金计划尽快达成的希望，股市或由此再度反弹。但任何的其他结果都有可能对风险投资意愿造成进一步压力，引发再度避险卖盘出现。另外，由于部分洲将进行邮件投票，大选结果可能被拖延公布，或者发生重新唱票的情况，则大选日有可能被延长为大选周，市场在此期间可能发生双边巨幅震荡。

美联储新一轮议息（周五）- 美联储议息将在本周被美国大选的升势所覆盖，并且根据近期的各项美国经济数据看，从申请就业金人数、制造业PMI与房屋销售到失业率，都有持续改善的趋势。做为独立于美国政府外美联储，将保持现行货币政策。在9月份的会议中，其表示将近零的利率一只保持到2023年。

美国10月份非农业就业数据（周五）- 上周录得的美国申请救济金人数降低至自3月份以来最低，至686.7万人口，但绝对人数仍然高于2009全球金融危机的数据。本次市场预期非农业就业数据有进一步的改善，预期失业率将从9月份的7.9%降至7.7%；就业岗位预期增长60万个，平均工资上涨0.2%。

澳联储议息（周二）- 澳联储曾多次表示其将官方利率由0.25%降低至0.1%， 根据市场利率监测工具，本次降息的可能性近100%。则本次投资者的关注点将在是否澳联储将扩大QE的规模上，若放量的规模不令人失望，则可能引发短期澳股卖盘。

英国央行议息（周四）- 根据市场预估，英国央行将在本次扩大１千亿英镑的QE规模，但由于此政策调整已经在预期之内，金融市场并不会对此做出较大反映。投资者的关注点将在是否其放量的规模与预期一致。

各国PMI － 欧洲各国以及中国与日本的１０月份制造业ＰＭＩ值将在周一公布，根据统计数据显示，初日本以外国家其他国家ＰＭＩ值均保持在扩展区域内；美国ISM制造业PMI将在本周二公公布，预期值为55.6，较9月份数据有小幅增长，但近期出现放缓迹象。

美国标普500指数- 日线图

标普指数日线图终有类似双顶的形态出现，周五收盘在潜在的颈线位置，但其价格已经突破多重均线，技术形态上下行压力较大，本周在大选前有再次突破下行的可能，若突破其潜在的进一步下行目标在3031附近（斐波那契回荡线38.20%），然后是2869左右（50.0%）。



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