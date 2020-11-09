上周市场综述

经过四日的激烈角逐，前美国总统拜登终于以明确的选票优势胜选美国新一任总统，美国股市在5个交易内四个交易日连续上行，投资者对拜登胜选后将推出新的新冠救援财政刺激政策抱有乐观预期。投资冒险意愿打压美元继续跌势，美元指数连续四个交易日下行，由周内最高94.33跌至92.55. 美联储在上周保持近零的利率不变，并保持现行的货币量化宽松政策，给美元实行进一步的压力。

金融市场对拜登的胜选反映积极，投资者期待拜登上任后能够对新冠疫情实行有效控制措施，并实行更大力度财政刺激政策，推动投资冒险投资意愿的主要因素与其说是拜登胜选，不如说是对大选结果确定性的认可。但风险因素在于拜登是否能够在未来几个月中切合投资者心意，对美国新冠疫情与经济恢复做出改善。当然，美联储的货币政策仍然是根本的主导因素。

美国10月份非农就业数据录得强劲表现，总就业岗位增长63.8万个，好于预期数值59.5万。同时失业率大幅下降至6.9%，前值为7.7%；但小时工资增长放缓，只有0.1%。 乐观数据是推涨投资冒险意愿侧面因素。

本周的经济市场重要经济数据相对冷清，主要包括以下三大看点。

特朗普不承认败选美国总统，提出会对大选计票向最高法院提出上诉，但同时还未提供任何证据，但美国大选的余波仍然会在本周萦绕。同时，虽然拜登胜选美国总统， 但民主党可能不会掌控国会席位，使得更大规模的新冠刺激政策无法顺利推出，也难以实行拜登倡导的提高大企业税务的措施。这些不确定性仍然是风险因素。

2. 新西兰央行议息。新西兰央行将于本周三进行新一轮议息会议，虽然央行曾经表示可能将官方利率调降至负值，并且扩大资产购买 规模。但本次并不预期其将做出任何货币政策的调整，新西兰目前的资产购买规模占有GDP总额的22%。近期的经济数据显示，新 西兰经 济在恢复的轨道上，但不排除央行仍然将负利率做为可选项的表态。则纽币或潜在面临短期压力。

3. 英国退欧谈判在本周迎来有一次“截至期限”，投资者对英国“无协议退欧“可能的风险似乎已经消化，若本次无法达成协议，谈判期限 也可能被推迟到12月份，但无论如何当前的央行货币宽松仍然是鼓励投资风险意愿的主导因素。本周也将迎来英国一系列比较重要 的经济数据，包括英国9月份就业数据（周二）与9月份GDP（周四）。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.