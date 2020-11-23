上周美国道琼斯指数与标普500指数在创历史高位后回撤，投资者对接踵而来的新冠疫苗积极消息逐步消化，未来一段时间的焦点将在是否新冠疫苗可以如预期在12月份进行批量生产。但同时，美欧地区的新冠受染人数继续激增，目前美国累计确诊病例已经达到1200万。若疫苗无法在预期推出使用，可能继续引发投资者对经济复苏的担忧，打压股市继续回撤。

新冠疫苗进展主导金融市场投资风险偏好的同时，本周一些重要的经济数据将为投资者判断经济恢复状况的重要依据。具体包括： 欧洲各国11月份制造业与服务业采购经理人指数(PMI)闪估值、美国三季度GDP、美国FOMC议息会议内容摘要与英国脱欧谈判。

欧洲各国PMI（周一）

自欧洲个主要经济体包括德国与法国11月份因新冠确诊人数激增而再次进行经济封锁以来，本次数据将为第一次反映生产活动状况的经济指标。市场预期欧洲各国11月份PMI值将较前值有较大萎缩，尤其是法国服务业PMI指数的预估值仅为39.2，将为自5月份经济重启后的最差数值。同时，德国的预期值为46.1，同样为5月份录制以来最低，并较前置49.5有大幅下滑。

但由于表现欠佳的数据可能已经被市场消化，所以可能并不会给欧元带来重击影响，反而若数据较预期稍有好的表现，欧元可能因美元走软而继续涨势。

美国经济数据（周三、周四）

美国三季度GDP初值将于周三公布，预期季度增长３３.１％，由于美国二季度经济封锁期生产与消费活动大幅下滑，经济季度缩水３２.５％，三季度Ｖ型反转也为投资者预期之中，故数据不会给金融市场带来任何震撼。另外，美国１１月份消费者信心指数与消费者敏感度、耐用品订单与新房销售将于周四公布，这些数据都不是影响金融产品价格变动的敏感数据，但投资者可以加以关注，以判断美国经济复苏进展。

美联储FOMC会议摘要将不会给市场带来撼动性的消息，11月的议息会议上，美联储并没有将现行货币政策做出任何改变，也为示意将扩大资产购买规模。会议上鲍威尔曾强调对新冠疫情的有效控制将是经济恢复的重点。在当前美国新冠确诊人数再度激增的情况下，若拜登在正式上任美国总统后，可能对经济再次经济封锁，潜在促使联储扩大货币宽松的规模，但同时新冠疫苗推进情况也将为影响联储行动的因素。

英国脱欧谈判接近截至期限

投资者期待英国与欧盟之间的脱欧谈判在本周取得有效进展，双方均表示协议的达成近在咫尺，英国脱欧的截至日期将在2021年1月1日。英镑已经在乐观的预期中连涨数周，但若脱欧谈判仍是无果而终将引发英镑获利了结而回撤。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.