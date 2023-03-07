人民幣重回貶值趨勢，破7只是時間問題？

美元兌離岸人民幣在2月觸及6.7附近後開始連續一個多月的上漲態勢。截至3月7日，美元兌離岸人民幣匯率報價為6.9455。

此輪反彈從外因來看，海外緊縮預期的大幅上調促使美元指數重新走強，美國1月的就業報告、通脹數據、零售銷售、PPI等數據均表現十分強勁，強勁的經濟基本面促使市場上調美聯儲在今年的加息次數。而高利率環境或將維持更長的時間。根據CME的FED Watch顯示，美聯儲在3月加息25個基點的概率從一個月前的96.7%下降至70.1%，而加息50個基點的概率從3.3%上升至29.9%。美聯儲官員對3月加息幅度也有不同的看法，較為激進的官員例如亞特拉大和明尼阿波利斯聯儲主席均支持3月加息50個基點，當日也有部分鴿派的官員認為美聯儲需維持當前穩定的加息節奏，減少過度加息對經濟的損害，保持25個基點的加息直至夏季。

從目前來看，美聯儲在2023年的利率峰值可能上升至5.25% - 5.5%，高於去年12月點陣圖預測的5% - 5.25%。而市場也開始在2月提前對預期做出反映，導緻美元指數快速上漲，風險資產在2月承受壓力。

從國內方面，在疫情放開後國內各項經濟數據均呈現回暖現象，製造業、服務業、消費均出現明顯增長。房地產市場方面，1月上旬市場成交規模的同比降幅有所縮窄，但1月整體市場仍表現相對較弱的態勢，全國各線城市商品住宅成交量仍處於同比下降趨勢，環比下降規模均超20%以上。體現出雖然政策層出不窮，但在庫存高企和需求放緩的情況下仍保持低迷的走勢。

本周中國兩會召開，設定了全年GDP增長5%的目標，低於海外機構在2月初定的5%以上的增長，此前高盛預期在5.5%，摩根大通預期在5.6%，野村證券預期在5.3%。預期被下修導致了近期外資近1個月流入大幅度放緩。

來源：東方財富

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本週四即將發布中國2月的CPI和金融數據。市場預期2月CPI同比增幅放緩至1.8%，上個月為2.1%。 2月新增人民幣貸款預計較上月的4.9萬億大幅下降至1.5萬億，社融規模預計從上月的5.98萬億大幅下降至2.2萬億。從市場預期來看，去年年底所期盼的強復甦預期可能會迎來一定的向下修正，演變為強預期若復甦的狀態，這或意味著人民幣在短期仍將面臨進一步的貶值壓力。

對於人民幣匯率近期貶值的態勢，中國人民銀行在對路透社的採訪中表示，「7」並不意味著央行的心理防線，在過去的5年匯率的波動率始終在4%左右，與其他主要經濟體差不多，這意味著即使人民幣突破7也是合理的波動範圍。

低於預期的增長目標，中美近期不斷升級的摩擦，美聯儲鷹派預期上調，國內穩增長背景下央行或進一步下調利率，多種因素使人民幣跌破7為大概率事件。

從日線圖來看，美元兌離岸人民幣上升趨勢完好，價格在3月1日曾大幅下跌但在布林帶中軌受到明顯支撐並再次上行。價格或延續上漲趨勢再次挑戰7關口。

美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖（3月7日）來源：CMC Markets

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