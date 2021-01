周一美国股市普跌,美元走强。因新冠受染人数与死亡人数继续激增,并且上周特朗普支持者发动暴乱,引发投资避险情绪走升,给出投资者获利了结的机会。

由于美元反弹,比特币昨日大幅回撤,跌幅达近20%,黄金持稳在1848美元之上,这个两种典型的金融产品在技术形态上均显现下行压力。



