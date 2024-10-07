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美國非農就業數據提振股市

US non-farm

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

07 Oct 2024, 08:55

來自Trade Uni的Darren Sinden討論了最新的市場動向。

股市在週五收盤時表現強勁，因美國市場在超出預期的非農就業和失業數據發佈後上漲。9月份新增了超過25萬個就業崗位，失業率下降，這一現象可能具有雙刃劍效應。因爲美國經濟越強勁，美聯儲就越不需要進一步降息。事實上，週五的經濟數據表現如此出色，以至於一些評論員質疑9月的50個基點降息是否有必要。

然而，股市對這一問題並沒有太多反應，投資者更多地關注美國經濟的持續強勁。當天標普500指數  上漲了0.9%，納斯達克100指數  上漲了1.2%，道瓊斯指數上漲了0.8%。意大利MIB指數上漲了1.3%，德國DAX指數上漲了1%，法國CAC 40指數  上漲了0.9%。儘管如此，主要的歐洲指數本週仍然收低，如歐洲斯托克50指數在過去五個交易日中下跌了2.2%。

在行業層面，標普500金融板塊是週五表現最好的板塊，上漲了1.64%。這一板塊的漲幅主要由銀行和信用卡公司推動，因它們通常在利率上升或保持不變時能夠獲得更好的利潤率。本週晚些時候，銀行將開始公佈第三季度的財報，這將顯示這些漲幅是否合理。房地產板塊是標普板塊中表現最差的，週五下跌了0.65%。該板塊在過去六個月中已經上漲了超過14%，主要得益於美國利率下降的預期，因此週五的數據讓交易員重新思考。

在歐洲，旅遊和休閒、基礎資源以及銀行是週五表現最好的板塊。銀行業受益於歐盟銀行專員的言論，表明她支持該行業的跨境併購，這在交易員的眼中提高了UniCredit收購德國商業銀行（Commerzbank）的可能性。

今早歐洲的原油交易略有下跌，儘管WTI和布倫特原油在上週上漲了8%。黃金  價格略有下跌，白銀今早下跌超過1%，銅的價格則保持平穩。在外匯市場上，日元兌美元繼續走軟，回落至148.46日元，美元在過去一週內對日元上漲了3%。美元指數正在測試102.50水平，但截至目前，英鎊/美元和歐元/美元基本保持不變。美國10年期國債收益率接近4%，上週上漲了0.2%。

根據今早發佈的Halifax房價指數，英國房價連續第三個月上漲，達到自2022年11月以來的最高水平，英國的平均房價目前接近293,400英鎊。這一數據可能會影響英國央行（BoE）對降息的看法，近期貸方已降低了抵押貸款利率並提高了貸款倍數。英國央行的貨幣政策委員會現在需要考慮，激進的降息是否會導致通脹在英國重新抬頭。

 


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