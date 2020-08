隔夜金融市场最靓眼的表现在于贵金属市场,现货白银(silver-CFD)涨幅一度超过7%,创下2014年7月以来最高点,日内(7月22日)亚盘白银延续隔夜的强势,早盘即涨幅超过6%。

金价表现同样强势,纽约Comex期金以2011年9月以来最活跃合约的最高收盘价收盘,同样铂金蓄势5个月来的收敛整理,呈现向上的突破。

从推动市场上涨的因素看,其实没有改变,此前我们的逻辑框架中重点提醒投资者留意两点,其一资金,其二疫情。

由于投资者规避冠状病毒疫情可能带来的进一步冲击,黄金和白银成为Bloomberg大宗商品指数中今年表现最佳的品种。其次,宽松货币政策下的低利率也增强了这两种非生息资产的吸引力。

不难发现欧元区7500亿欧元的刺激经济计划以及美联储的新1亿美元债券刺激计划成为近期金银推动的助推剂。

同时在美二季度机构资金的披露数据中可以看出,机构对于贵金属ETF(commodities etf)呈现净流入近4%的态势。

另一方面值得留意的是,作为工业品贵金属用料的白银,其下游应用的光伏产品近期出现涨价的趋势。

根据PVInfolink发布的光伏产品价格,经过持续的下跌之后,硅料开始出现涨价,多晶硅料上涨3元/kg,涨幅为10.3%;多晶硅片随之上涨0.02元/片;单晶硅料上涨1元/kg,涨幅为1.7%。

其背景,主要因为疫情影响下,全球其他产业区的产能不足,且国内有部分工厂因厂区损坏维修而产能停滞,这有望成为白银额外的推动要素。

最后,白银也站上了20美元的重要关口,此前我们在视频分析的节目中做足了4期的金银分析,当前金银比价已经从此前夸张不正常的140水平收窄至100以内了。假设以2000美元水平的黄金做70的比价分析,白银的价格趋于28---29美元水平。

投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.