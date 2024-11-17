一週展望：英國通脹、英偉達財報、PMI數據

歡迎閱讀Michael Kramer對本週三大市場事件的獨家分析，其中最引人注目的當屬英偉達 第三季度財報。財報結果是否會爲科技巨頭年終表現定下基調？還是2024年的最後幾周將讓市場回吐年初以來的可觀漲幅？這些問題的答案尚待揭曉，但市場關注的不僅限於此：圍繞特朗普政府關鍵地緣政治議題的不確定性使得美國國債收益率和美元雙雙飆升。

英國10月CPI數據

2024年11月20日（週三）

儘管英鎊兌美元大幅下跌，但英國國債收益率卻有所上升，因爲投資者正在密切關注新的財政政策提案。週三即將公佈的通脹報告可能引發更高的關注，尤其是如果數據表明10月消費者價格增速加快的話。分析師預測，10月消費者價格指數（CPI）同比增長2.1%，高於9月的1.7%。這意味着CPI環比增長0.4%，而9月環比增長爲零。

通脹上升可能影響英國央行12月19日的利率會議討論。決策結果將決定英鎊/美元 的下一步走勢。目前，英鎊已跌至約1.26美元的重要支撐位，在該水平暫時企穩。該支撐區由兩條趨勢線交匯形成：一條是2023年7月高點以來的下降趨勢線，另一條是2023年8月形成的水平線。如果該支撐位失守，英鎊可能進一步下跌至約1.228美元。

英鎊/美元走勢圖表 2023年3月至今

来源：Bloomberg, Michael Kramer

Nvidia Q3 財報預告

2024年11月20日（週三）

分析師預計，Nvidia截至2025財年第三季度的營收同比增長83.2%，達到332億美元，每股收益預計增長83.8%，至0.74美元。最關鍵的指標——數據中心業務收入預計翻倍，達到291億美元，調整後的毛利率預計爲75%。

展望未來，該納斯達克 上市公司的增長可能在第四季度顯著放緩。分析師預測第四季度營收同比增長67.5%，至370億美元，每股收益增長58.4%，至0.82美元。數據中心收入預計增長79%，達到329億美元，而毛利率可能小幅下降至73.5%。

根據期權定價，Nvidia股價在財報發佈後預計波動7.8%。截至上週四收盤，該公司股價爲146.76美元，年內漲幅超過200%。截至下週到期的期權隱含波動率約爲75%，隨着財報日期臨近，預計波動率將進一步上升。

Nvidia股價近期呈現上升楔形形態（rising wedge），但成交量持續減少，這是楔形接近尾聲的典型信號，特別是當這一現象伴隨相對強弱指標（RSI）背離時，如當前所示。這種形態表明市場可能過於樂觀，而隱含波動率的升高以及期權多頭倉位集中指向財報發佈後股價上漲的預期。

不過，股價更有可能向下突破，目標填補接近139美元的缺口。如果139美元的支撐位失守，可能預示楔形形態被打破，股價或將逐步回落至約125美元。

Nvidia股價走勢圖 2024年4月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

美國與英國 10月PMI數據

2024年11月21日（美國）與11月22日（英國）

美國與英國的採購經理人指數（PMI）數據顯示其製造業疲軟，因此市場將密切關注任何可能表明該行業開始復甦的跡象。服務業已經持續擴張，是支撐兩國經濟的關鍵力量。

如果英國的製造業PMI高於50，表明該行業在擴張，這可能對FTSE100指數產生積極影響。自2024年4月以來, FTSE100指數一直橫盤整理，甚至可以說自2023年2月以來幾乎沒有顯著變化。該指數已在8,000點附近找到支撐，這是8月5日和6日曾出現的水平。如果8,000點支撐位保持不變，強勁的PMI數據可能幫助指數反彈至8,200點。相反，疲弱的PMI數據可能導致FTSE 100跌破支撐位，回落至7,900點。

UK 100 股指走勢圖 2023年10月至今

来源：Bloomberg, Michael Kramer

主要經濟和公司事件

下週的重要經濟公告和美國與英國公司報告安排如下：

週一，11月18日

• 歐元區： G20峯會（持續至週二）

• 公司財報： Aecom（Q4），Diploma（FY）

週二，11月19日

• 澳大利亞： 澳大利亞儲備銀行會議紀要

• 加拿大： 10月消費者價格指數（CPI）

• 公司財報： Imperial Brands（FY），Lowe's（Q3），Medtronic（Q2），Walmart（Q3）

週三，11月20日

• 中國： 中國人民銀行利率決定

• 英國： 10月消費者價格指數（CPI）

• 公司財報： Nvidia（Q3），Palo Alto Networks（Q1），Sage（FY），Snowflake（Q3），Target（Q3），TJX（Q3），Wix（Q3）

週四，11月21日

• 日本： 10月消費者價格指數（CPI）

• 美國： 11月快速採購經理人指數（PMI）數據

• 公司財報： Baidu（Q3），Intuit（Q1），Deere & Co（Q4），Gap（Q3），PDD Holdings（Q3），Ross Stores（Q3），Warner Music Group（Q4）

週五，11月22日

• 歐元區、法國、德國、英國： 11月快速採購經理人指數（PMI）數據

• 英國： 10月零售銷售

• 公司財報： The Buckle（Q3）

注意： 雖然我們會仔細檢查所有日期以確保準確，但上述公告可能會有所變動。



