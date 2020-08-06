“洪水”只会更猛烈，这个洪水就是指流动性，因美国疫情的情况不理想，美国财政部扩大了未来几个月的长期债券发行计划。

财政部周三表示，将在下周所谓到期国债季度再融资操作中发行创纪录的1120亿美元国债。在截至10月的三个月中，“名义息票发行”总额将比上一季度增加1320亿美元。

此前，财政部主要依靠发行短期债融资，支援联邦政府抗击Covid-19危机的创纪录支出增长。现在，财政部将增加长期债券的发行，以扭转联邦债务余额平均期限缩短的情况。

（source：google）

“洪水”愈猛，“堤坝”也只会愈高，这个堤坝当然指的就是股票市场以及贵金属市场，一起其他一些能够沉淀流动性的大宗产品中。

如，美股中，两个不同的分类，道琼斯30指数以及Nasdaq100指数，围绕各自运行的上升轨迹继续维持攀升态势，操作思路依旧简单，逢低布局做多，逢支撑位做多，拉升阶段不必追涨。

Dow30的日线技术结构对于6月9日起的日线上升楔形突破，并且指数的空间已经出现在2月下跌波段的0.789水平上方，Dow30的看点是能否重回2月下跌位置？

Nasdaq100指数则已经重新上试7月8日的顶分型上方，指数打破了10300—11000水平区间。

贵金属市场方面，黄金在8月4日突破2000美元水平后，8月5日继续拓展上行空间，当前走势市场信心多头极强，且消息面上从美国就业以及宽松预期上再添利好，金价短期内有望直接上摸2100美元水平上方。

至于白银，可留意日内的视频，我们自其中对于金银比估值的推敲有详细论证。

参考回顾：

8月5日：2000美元后的黄金透露的是投资者对于通胀极度担忧！

7月22日：贯穿6年高点 金银比价趋于70

7月16日：交易提示|留意铂金的突破方向！

7月10日：1800美元后的黄金走势会如何？

7月1日：2个要素不变，贵金属上涨的框架不改

6月24日：金价开启上试1800 铂金4个月收敛等待趋势方向

6月22日：金银重新突破！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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