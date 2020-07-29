距离2020年的美国大选已经不足最后100天了，选情民意角度上看，以google浏览器搜索的公开数据显示，特朗普（Trump）目前的民调明显落后于他的竞争对手拜登（Joe Biden）。当然美国媒体基本处于左翼党派控制下，如果在上一轮大选中，通过民调来判断最后的选情结果，那么最终结果是大失所望：）

（source：google）

从特朗普最后不到100天的选举竞争历程来看，无非以下几个方向：

1、美股市场与宏观经济；

2、特朗普施政纲领下的美国对外关系；

以此为假设条件的判断：

1、宏观经济受疫情影响严重，美股市场难出现下跌

美国疫情的数字没有下降，反而超越了此前3、4月份的日均确证约35000人的数据，说明美国疫情的控制是比较负面的，但是我们认为包括美国以及西欧在内，一边在努力进行疫苗及药剂的研发工作，正常的时间周期是12个月左右，所以从全球疫情爆发的时间点3月做推算，这需要到2021年才有希望看到临床产品的出台。

（source：google）

一边就是在尝试“免疫疗法”，美国做的更为突出而已，这里面有利有弊，此处不多做叙述。

从宏观经济角度看，疫情的影响，零售遭受重创，多数州的服务业以及制造业没有出现如此前市场偏乐观预期的V型反转。比如制造业上，投资者可紧盯波音（Boeing）的股票走势以佐证实体经济制造业是否复苏。

如图所示，Boeing股价明显落后于标的指数，股价5月下至6月的补涨结束后进入盘跌走势，并且目前随着半年财报披露的开始，Boeing的订单并没有出现改善，显示美国高端制造业没有出现复苏，同时佐证全球疫情背景下，旅游跨境服务业的萎靡影响了航空产业的需求。

至于美股的指数角度，以Dow30（道琼斯30指数）为标的，10月前的美股依旧处于安全范围内，主要是特朗普对于股票市场的绝对支持，而且是流动性推动的实打实的支持。

特朗普在其2016年选举之时，以减税为主要利好逻辑，推动了道指从16000点启动，持续4年，此次在3月15日—3月23除了连续降息之后，打出了联合西方主要经济体以及部分美国盟友制定的84天SWAP，以确保美元流动性平稳，止住了股票市场的下跌，并且从3月23日开始至今，Nasdaq已经创出疫情2月份下跌以来的历史新高，道指也继续维持在2月下跌浪型幅度的0.618水平上方运行。

显然，机构包括专业散户，都明白股票市场当前不是依靠估值来吸引，而是政策，并且冥冥之中有一个无形的手在“操盘”，保持住了趋势的稳定性，引导了中线持仓盘的稳定，以及短线投机盘的活跃。

2、一切政策活动、摩擦碰撞，以“平稳”求过渡

关于美元的“负利率”问题，我们认为在大选前是不会去考虑货币政策的。流动性层面，“美元荒”出现结束，因美联储6月份以来维持缩表的操作思路，主要收缩部分为央行回购协议及货币互换，表明市场对美元的需求量在减少。且从Libor的市场表现中不难看出，已经下降至正常水平。

（source：google）

大选前的各党派思路是任何问题都可以涉及，所有涉及的点，都需处于参选者以及其团队可控制范围内，或者说就是计划在内的策略，不会过多去玩弄一些超常规或者意外问题，其一容易打乱布局，其二很难把控临产应变之力。

就好比，过去的经验已经告诉我们，“如果美国打赢一场战争，执政党将失去下一届的总统”，这条规律唯独在二战时期没有触发，那么，我们也有足够的信心相信，美国的竞争对手不会去做“偷袭珍珠港”这样的事情，同理，美国也不会重蹈陷入“阿富汗、伊拉克”的覆辙。

弦外之音多为“杂音”，超剧本的操盘模式容易“湿鞋”，掌舵者自有能力因局势的变化而控制方向，当前虽有风浪，暴雨，然没有看到“触礁”风险。

Trump最大的优势是在于其有明确的施政纲领，如何拿到更多中间派的票仓，是最后100天的重中之重。

参考回顾：

6月19日：聊聊美元，且特朗普大概率问鼎大选

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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