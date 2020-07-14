中国A50指数7月合约，从图形上看，市场自7月6日的长阳线之后，指数层面出现了6个交易日的盘整走势，交投区域围绕15672----16281水平区域。

技术角度看，A50指数中线的上涨结构没有改变，市场短期采取横盘震荡来进一步等待中国内地股票市场的表现。

从全球主要股票市场指数表现看，市场虽然短线有所“纠结”，但是中线的上涨结构没有改变，如道琼斯30（Dow30）指数，技术上看股指的运行空间已经突破2月20日---3月23日下跌浪型的0.5水平上方，并且已经有1个月时间维持在0.618水平上方。

短线看，道琼斯30指数维持在25400---26760水平区域整固。

纳斯达克指数100（Nasdaq100）的表现则依旧领涨美国三大股指，如图所示对应于2月20日的下跌点位，Nasdaq指数已经超越这个高点水平1个月以上，并且结构上是继续维持螺旋式的上升。

短线看Nasdaq昨日的调整更多源自于科技股部分热门品种的回吐，诸如特斯拉（Tesla）等引发市场的抛售情绪。

技术上更多留意10300点水平附近支撑，短期的横盘整固继续有利于中线的螺旋式上升。恒指方面，对比A50来看相对较为弱势，股指回撤吞没了7月6日的跳空缺口，留意25110---25270水平区域的支撑。

基本面上看：

多头最大的利好信仰依旧是流动性，当前无论是中国、美国、包括其他主要经济体的货币及财政环境维持宽松不变，并且似乎会有更大的刺激手段在等待宏观经济数据的变化。

投资者担忧的方向，其一宏观经济数据，其二上市公司财报；美股本周将开启新财报季，受到新冠肺炎疫情影响，超过180家标普500指数成分股公司此前取消了业绩指引，分析师们对企业盈利预测的分歧则创下了金融危机以来的新纪录。

（source：google）

当然从此前全球主要市场股票指数的上涨来看，各国政府助推股票市场的“虚拟繁荣”以应对疫情对宏观经济的影响，因此，投资者当前市场环境下，更多应遵从趋势。

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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