周四美联储会议上确认了将近零的基准利率保持至2023年不变，并再次强调允许通胀率适度超过2%的目标水平，同时表示经济恢复依托于对于新冠疫情的控制程度。那么这些内容给出怎样的一些信号，金融市场的后市又会如何呢？

首先，美联储会议奠定了美元进一步走跌的基础。美联储的表态与政策导向说明其极度宽松的货币政策在长期不会改变，也就是说近0的利率将持续数年，并保持大规模的货币量化宽松，必将打压美元的持续性贬值。昨日美元延续跌势，美元指数12月份远期合约昨日冲高回落，在93.60附近形成明显的上行阻力，最后以下跌0.3%收盘于92.92，非美元货币对美元普涨。

其次，股市的继续走高。美联储会议满足投资者对货币宽松环境的预期，从情绪面来讲是进一步支持投资冒险意愿的基础，货币宽松本身就促进了资金的流动性，从生产、消费与投资信心来看都具有进一步的推动作用。同时，在当前环境下，股市也具备抵御高通胀与低利率的作用。今日我们看到之前涨势凶猛的科技板块大幅修正，但同时成长性股票依然稳健，特别是金融与能源股出现明显的反弹迹象。

第三，大宗商品价格走高。美元走跌，对大宗商品价格本身具有直接的推动作用。金、银等贵金属有望在本次会议后再次打开上行空间，其保值与避险的属性是其涨势的根本性因素。能源类像是石油价格将受到经济复苏，需求反弹的经济因素推动，而其助力在很大程度上是货币宽松的结果。农产品方面，我们看到大豆、白糖等价格均有反弹行情，大豆期货价格连续6周上扬，已经反弹回2018年5月份的高位，除因美元走跌外，中国加大美国大豆的进口量是其基本面的主要因素。

那么，实际上美联储的会议，再次确认了美元继续走软的趋势，同时鼓励几乎所有其他类别的金融产品价格上扬。这种行情实际与2009年全球金融危机的时期极为相似，量化宽松成为抵御经济危机的一种新常规。

技术分析

黄金- 日线图

黄金日线图显示，其有潜在打开进一步上行空间的可能，昨日在1932找到支持，出现反弹迹象，有望形成三角形突破的形态，日内的上行阻力看保利加通道上轨1972附近位置，若突破则将形成进一步的强势上行，可能再次上探8月份高点2072左右的位置。



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