周二美元因避险情绪再度走升，投资者在美国大选前显现警觉。同时，来自美国强生制药有关新冠疫苗的消极消息拖累美国三大股指收跌，因一名病人在抗体治疗过程中出现病症，美国Lily实验室暂停三期临床试验。美国标普指数与道指自10月份高位下滑，结束了四日连涨的行情，但仍然收盘在距历史高位只有2%的位置。在据11月3日美国大选只有不到三周的时间，投资者对美元的避险需求提升，有可能在10月份看到美元进一步走强的趋势。

美元走升不影响美股上行趋势，市场押注拜登胜选

美元自9月份以来持续在2%波幅内窄盘运行，美元指数自3月份高位104的水平一路下滑，但9月份持稳在低位进入整理走势，运行于92-94.77的区间。对于美国大选的不确定性引发投资者对美元的避险需求出现走升迹象，但美国股市上行势头似乎并没有受到影响，根据民调选池看，拜登一直领先于特朗普，投资者押注拜登胜选将进一步提振美国股市，我们可能会看到在大选前美元与美国股市同时上行的行情，并且科技版块将可能再度成为投资组合中的避险性金融资产表现更加强势。

除美国大选的风险事件外，全球主要经济体经济恢复情况为投资者判断投资方向的另外重要依据。昨日美国9月份消费者物价指数连续第四个月上行，但明显放缓。加之有关新冠疫苗的消极消息打压，可能对近期的传统行业板块如航空与金融板块的投资风险情绪施加压力，但科技版买盘有可能抵消这些板块的跌势。

美元强势将对黄金价格形成进一步的压力

受到美元企稳的直接影响，黄金期货价格自8月份以来持续下滑，美元的近期走强行情可能对黄金价格施加进一步压力，同时美国股市持续牛市对黄金也有打压作用。虽然黄金长期走升的基本面没有改变，但10月份有望继续回撤，有望重返1840美元水平附近。

美联储的货币政策和口径信号被近期美国两党之间的新冠援助资金计划磋商与美国大选所覆盖，但刺激经济与引导美元下滑的根本没有改变，即美联储的长期货币宽松政策。我们或许会看到在大选后美元在近期的反弹后重返跌势，黄金价格重新筑底上行突破的走势。

技术分析

黄金（现金）-日线图

黄金日线图中显示日内有望下探长期上行趋势线的支持位置，同时也为斐波那契延展线100.00%回荡线附近1877左右，期下行动能有望继续，则突破的机会较大进一步的潜在支持看9月25日低点1840附近，然后是1832. 中期支持关键价格在50.0%斐波那契回荡线位置1761美元。上行的潜在阻力价格在10月12日高点1930附近。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.