澳聯儲如期升息，澳幣應聲跳水

澳洲聯儲在11月的政策會議上將現金利率提高25個基點至4.35%，符合市場預期。 這是澳聯儲在連續四次暫停升息後首次採取行動，原因為澳洲不斷上漲的房價造成的高於預期的通膨水準。

澳聯儲在貨幣政策聲明中表示，將通膨恢復至目標水準是委員會的首要任務。 通膨下行速度低於先前預期，主要受服務業價格的持續上漲。 通膨上行的風險將持續更長的時間。 而高通膨持續拖累居民的實際收入，家庭消費和住宅投資均出現成長疲軟。 目前前景仍存在重大的不確定性，是否需要進一步收緊貨幣政策將取決於數據和風險評估。 預計到2024年年底，CPI將回落至3.5%，到2025年底將位於2% - 3%的目標範圍上限。

升息後的市場反映

雖然澳聯儲如期加息，但由於在措辭中將原來的“可能需要進一步收緊政策”更改為“是否需要收緊政策需要數據和風險評估”，被市場解讀為鴿派措辭。 而上週澳元在升息預期的影響下已經出現了大幅反彈，澳元兌美元從0.63附近反彈至0.65，澳元兌人民幣匯率反彈至4.75。 在公佈利率決議後迅速跳水，為典型的「買預期賣事實」的走勢。 因後續無法確定澳聯儲是否已經還有更多的措施來抑制通膨，澳元在現階段失去了進一步攀升的邏輯。

澳幣兌美元 （AUD/USD） —— 1小時圖

資料來源：CMC Markets（11月7日）

澳幣匯率接下來會怎麼走？

本週在沒有更多的數據和事件的推動下或陷入盤整，市場或等待下週的數據。 例如11月14日公佈的美國10月的CPI數據，若美國CPI持續降溫，聯準會12月暫停升息或板上釘釘，避免了澳美利差擴大。 此外需關注15日和16日公佈的澳洲三季薪資數據和10月的就業數據。 若薪資壓力猶存，且勞動市場仍保持韌性，或對澳幣形成支撐。 目前失業率維持在3.6%，與前幾個月相比無明顯變化，而美國方面的就業數據明顯放緩。

就目前而言，澳元兌美元或在0.638 – 0.65的箱體內運行，當前策略可採取高拋低吸。

澳幣兌美元 （AUD/USD） —— 日線圖



資料來源：CMC Markets（11月7日）



