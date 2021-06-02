原油触及两年高位，旅游与能源股领涨大盘

6月第一个交易日，美国股市收盘持平，主要因科技与医药板块表现不佳，抵消了能源、金融与旅游板块的上行。美国道琼斯工业指数以小涨0.13%，收盘逾34，575.31，居历史高位只差1.6%。同时，国际油价触及两年高位，因国际石油输出国组织与俄罗斯等（OPEC＋）其他产油国在讨论联合减产的会议上，决定循序渐进的增加原油产量。

全球新冠传染人数骤降，经济反弹预期推涨价值性股票

随着全球新冠疫苗接种率的上行，经济反弹带动价值性股票包括航空、金融、能源板块走升。同时，之前由于疫情受益的科技板块增幅明显缩减。年度表现上，工业主板道琼斯指数涨幅达13%，科技股权重较高的纳斯达克指数涨幅仅为6.58%，标普指数涨幅接近12%。投资者预期经济将逐步恢复到常态，引发在疫情封锁中大跌的旅游、航空、金融与能源板块由于增长前景强劲，本年为领涨大盘的板块。同时，美国4月份通胀率数据急涨，引发投资者对美联储提前削减QE与升息的预期增强，支持银行板块的强劲反弹，当前的生产原材料供给短缺同时支持了能源与原材料板块上行。

昨日欧洲股市也有出色表现，欧洲600指数（Stoxx 600）上涨0.8%，一度创出历史新高。昨日录得的欧盟区制造业采购经理人指数（PMI）录得新高，强劲的经济数据带动原材料板块大幅上扬，基础原料股涨幅达2.9%。

欧洲主要股指走势

来源：CNBC.COM

原油价格升创两年高位，这也许只是一个新的开始？

国际石油输出国组织与其他产油国（OPEC＋）决定从７月份开始增加210万通/日的产油量。自去年3月份以来此组织联合减产量达720万桶/日，故自7月份开始总减产量将下降至510万桶/日。此外，伊朗示意，若与美国重新恢复核协议，也将有序与透明的方式增产，以支持上行的油价。沙特能源大臣表示，美国与中国的石油需求复苏持续，石油产国将逐步推动石油供需的再平衡。英国布伦特原有期货价格在周二突破70美元关口，上涨1.75%，至70.69美元。 美国西德克萨斯中质油期货价格上行1.39%，至67.85美元。

投资者视石油输出国组织的循序下调减产量，并不足以满足目前的需求而打压油价。昨日石油价格的突破上行，或意味着原油价格将在下半年继续上行走势。美国中质原有价格将有望冲破70 美元的关口，或有望触及80美元。

美国西德克萨斯原有7月份远期合约- 日线图

从日线图走势上看，近期美国原油的进一步上行目标在73.25，若突破则将上探79美元附近。



