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英偉達Q3業績強勁，股價不漲反跌，500美元是終點？

英偉達股價

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

22 Nov 2023, 14:05

英偉達第三季報告業績

英伟达于11月22日盘后发布24财年第三季度业绩，其中营收为181.2亿美元，同比增长206%，远高预期的162亿美元。GAAP毛利率为74%，高于指引的71.5%。经调整后净利润为100.2亿美元，同比增长588%。

该公司的数据中心收入 145.1亿美元，同比增长 279%，超过预期的 129.7亿美元。 英伟达表示，数据中心收入的一半来自亚马逊等云基础设施提供商，另一半来自消费者互联网实体和大公司。

游戏业务收入28.6亿美元，同比增长81%，高于预期的26.8亿美元。

管理層對下一個季度的指引

英偉達預計第四季營收將達到200億美元，年成長率預計在230%。 GAAP毛利率預計在75.5%。 由於對華的晶片新規限制，管理層預計第四季度收入將在該地區大幅下降，目前還無法評估政策帶來的影響程度，英偉達在中國地區的數據中心收入佔總數的20% - 25% 。 但也相信在其他地區的強勁成長將抵消在華銷售的下降。 目前正與中東和中國的一些客戶合作，以獲得美國政府銷售高性能產品的許可。

財報對股價的表現

英偉達在11月21日收盤下跌0.92%，未能站穩500美元的整數關口。 在財報發布後盤後下跌1.73%，為490.8美元。 雖然三季報成績仍然亮眼，但自11月以來英偉達股價從低點上漲25%，已經對財報的樂觀預期進行了消化。 而股價持續向上的動力需要英偉達持續向市場交出超預期的財報，但晶片新規對第四季營收的負面影響或是市場接下來考慮的事，在其他地區的收入能否彌補在華的 損失也是未知數。 英偉達股價在今年已經上漲240%，這得益於人工智慧的突然爆火，以及前三個季度都比預期的宏觀經濟好。 有別於強勁的第三季的經濟數據，第四季宏觀數據均出現放緩，疲軟的前景可能在現階段對股價形成拖累。


英偉達股價持續延5日均線縮量上漲，在過去的幾個交易日漲幅略有放緩，昨日成交量小幅放量，股價高位承壓，意味著當前水平賣盤力量變大。 今日低開後若不能回到5日均線之上或意味著調整的可能。

英偉達股價


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