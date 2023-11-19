一週展望：英偉達Q3財報、美聯儲貨幣政策會議紀要

本週重要經濟事件和數據

英偉達Q3財報 —— 週三

英偉達在8月公佈的第二季度業績表現強勁，營收同比增長101.5%至135.07億美元。淨利潤達到61.88億美元，同比增長843.3%。數據中心收入的增長就超過了預期，達到 103 億美元，比去年同期增長 171%。在第二季度的高增長背景下，英偉達給予了第三季度樂觀的預期，預計第三季度營收為 160 億美元，上下浮動 2%，GAAP毛利率預計為71.5%。當然，風險也是存在的，其中之一是英偉達在中國的數據中心收入佔總收入的 20%-25%，而新的限制法案可能會產生不利影響。另一個風險是英偉達的競爭可能會變得更加激烈，這可能會給利潤率帶來長期壓力。

英偉達在上個季度公佈財報後，股價當天高開創新高，隨後震盪走弱。而當下市場對三季報的業績抱有較高的預期，而股價在這段時間持續走強，一定程度上已經反應了預期。此次財報也可能出現“買預期、賣事實”的情況。

美聯儲貨幣政策會議紀要 —— 週三

上次會議美聯儲如期暫停加息，同時美聯儲主席鮑威爾對加息的態度並不像此前一樣強硬，這導致了美債收益率持續下跌，美股在11月大幅度反彈。

隨後公佈的10月就業和通脹數據均出現超預期的放緩，這也讓多方機構預期美聯儲本輪的加息政策已經結束，風險情緒進一步回暖支持股市走高。然而，美聯儲的一些官員仍不願承認加息已經結束的説法，以避免抗通脹任務變得複雜。

週三公佈的會議紀要或表明在美國經濟明顯放緩之際，美聯儲進一步加息的意願有多大。但預計降息不在考慮當中，這可能為當前市場空前的樂觀情緒潑上冷水。

德國、法國、歐元區、美國PMI數據 —— 週四、週五

德國和法國 10 月份製造業PMI分別為 40.8 和 42.8，過去 15 個月幾乎沒有增長。 預計這種情況在 11 月也不會改變。而這種萎靡的現象已經蔓延至服務業，法國10月服務業PMI放緩至45.2，連續第五個月收縮，而德國服務業PMI在過去三個月也開始放緩，跌至48.2的收縮區域。由於歐洲經濟火車頭失去增速，歐元區PMI也持續萎靡，10月製造業 PMI降至43.1，連續三個月放緩。服務業PMI降至47.8。

相比之下，美國的整體數據仍處於榮枯線之上，但近期出現放緩，市場預期美國11月Markit製造業PMI初值為50.5%，服務業PMI初值或跌至收縮區間，預計為49.8。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國11月一年期與5年期貸款市場報價利率（LPR）

小米Q3財報

週二：加拿大10月CPI（月率/年率）

美國10月成屋銷售總數年化（月率）

美國10月成屋銷售總數年化（萬户）

美團、百度Q3財報

週三：美國10月耐用品訂單初值（月率）

歐元區11月消費者信心指數初值

英偉達Q3財報（盤後）

美聯儲11月貨幣政策會議紀要

週四：德國、法國、歐元區11月製造業與服務業PMI初值

英國11月製造業與服務業PMI初值

週五：日本10月CPI（月率/年率）

日本11月製造業與服務業PMI初值

美國11月Markit製造業與服務業PMI初值

本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 （DJI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月19日）

道瓊斯工業指數在通脹超預期放緩的背景下繼續走高，目前承壓於35000阻力。考慮到本週沒有重大數據的情況下或存在回落調整的可能性。



標普500指數（SPX500 - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月19日）

標普500指數在4525 – 4530附近承壓，此處為8 – 9月的阻力密集區，預計此處將形成階段性頂部，投資者需謹防回落風險。



WTI原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月19日）

WTI原油連續合約在跌破74支撐後迅速反彈，收復週四大部分跌幅。雖然目前價格仍處於下跌趨勢中但短期來看價格已經出現超跌，MACD或出現背離。若此處企穩並突破下跌趨勢線或扭轉當前空頭形態。



歐元兑美元（EUR/USD） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月19日）

歐元兑美元上週進一步走高，從技術面上看價格已經來到了重要的阻力1.092附近。若不能形成突破或出現一定程度的調整風險，指標上出現超買。



