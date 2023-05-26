金融早報：英偉達推動 AI 芯片製造商暴漲

Nvidia 的股價在其強勁的財報中飆升 25%，引發了芯片製造商股價飆升，其中 AMD 的股價上漲 10%，台積電的股價上揚 12%。人工智能行業的龍頭微軟也勁漲 3.8%。科技股反彈再次捍衛美股大盤，納斯達克指數進一步上漲至 13 個月高點，而道瓊斯工業指數在能源和消費股拖累下下滑，為經濟發展乏力的直接反映。

儘管如此，隨著 2 年期債券收益率躍升 18 個基點至 3 月 10 日以來的最高水平，市場似乎並不預期美聯儲會變的更加鴿派。美元指數兩個多月來首次升破104。美國 GDP 的二次估值 自1.1%向上 修正至 1.3%，而申請失業救濟金的人數則低於共識。這些經濟數據潛在加強市場對美聯儲保持利率在高位的預期。

包括金屬和能源在內的大宗商品市場受到強勢美元和中國悲觀經濟前景的打擊。但原材料和原油的下跌同時潛在繼續改善高通脹的現狀。

亞洲市場開盤將漲跌互見，ASX 200 期貨下跌 0.08%，恆生指數期貨下跌 0.89%，日經 225 指數上漲 0.78%。

金融市場主要行情：

標準普爾 500 指數收高，但主要受到科技板塊的提振，該板塊在英偉達引領的漲勢中上漲 4.45%。與此同時，標普 500 指數 11 個板塊中有 7 個板塊收低，其中能源板塊領跌，下跌 1.89%。公用事業、醫療保健和消費必需品等防禦性板塊也失去了動能，分別下跌 1.38%、1.04% 和 0.77%。

在 AI 芯片需求升溫的情況下，英偉達的市值飆升 25%，逼近 1 萬億美元。這家芯片製造商的市值在發布了一份爆棚的財報後的一天內躍升了約 1,950 億美元，達到 9,500 億美元，突顯出近幾個月人工智能驅動的科技牛市爆發式的狂熱。該股市盈率攀升至218，在成長股中處於較高水平。

中國購物平台美團在第一季度恢復盈利，收入同比增長 27%。其核心商業業務增長了一倍多，銷售收入增至 586 億元人民幣（83 億美元），超過了估計的 575 億元人民幣，這要歸功於中國取消嚴格的 Covid 防控措施後消費者對餐飲、旅遊和門票的需求回暖。

在日本央行行長上田一夫表示“我們的目標不是工資增長本身”之後，美元/日元跳升至 140 上方，為 2022 年 11 月以來的最高水平，再次擊敗對近期政策變化的押注。 Ueda 表示保持貨幣政策的靈活性，以支持 2% 通脹目標的可持續性。

由於美元走強和債券收益率重新攀升，黃金期貨跌至兩個月以來的最低點。由於雙頂形態可能已經形成，技術面看貴金屬或擴大跌勢至1900的潛在目標。

在俄羅斯副總理表示 OPEC + 預計不會進一步減產後，WTI 期貨結束了連續三天上漲行情，下跌超過 3%

澳大利亚证券交易所和新西兰证券交易所的公告/新闻：

Fisher & Paykel (ASX/NZX: FPH) 報告 23 財年收入為 15.8 億新西蘭元，同比下降 6%。其稅後淨利潤同比下降 34% 至 2.503 億新西蘭元。 20323 財年的指導收入為 17 億新西蘭元。

今日議程：

5 月份東京核心 CPI。

4 月份美國核心 PCE 價格指數。​



