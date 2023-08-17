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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Aug 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數早盤下跌，午後一度回升，S&P/ASX 200指數跌0.68%，報7146點； ASX All Ordinaries指數跌0.64%，報7364.4點；ASX Small Ordinaries指數跌0.56%，報2813.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：家禽生產商Inghams Group Ltd（+14.75%），IP服務集團IPH Ltd（+10.79%）以及房地產集團Goodman Group（5.72%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰生產公司Core Lithium Ltd（-24.77%）；鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-8.51%）以及房地產廣告平台Domain Holdings Australia Ltd（-7.84 %）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下跌，工業板塊為下跌最多的板塊，下跌1.3%。房地產板塊逆市上漲，上漲1.15%。
 來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (29.53M)，Mirvac Group (21.38M)，South32 Ltd (19.2M)，Telstra (17.58M)，Vicinity Centres (17.50M)。

 

香港股市


香港股市探底回升。截至收盤，恆生指數跌0.01%，報18326.63點；國企指數漲0.31%，報6292.33點；恆生科技指數漲0.78%，報4158.28點。南向資金今日淨買入99.38億元，近5日累計淨買入297.11億元。


盤面上，中概互聯、新能源汽車股走高。


中概互聯網板塊中，騰訊漲1.22%，阿里漲0.95%，美團漲0.91%，快手漲2.14%，小米漲1.53%。


新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲4.4%，零跑汽車漲4.14%，理想汽車漲3.6%，恆大汽車漲3.45%

 

商品外匯


來源：CMC Markets
 

 

CMC Markets客戶持倉統計


來源：CMC Markets NG平台
 


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