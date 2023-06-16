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亞太市場收評 2023.6.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Jun 2023, 17:40

澳洲股市


今日澳洲指數放量上漲，S&P/ASX 200指數漲1.06%，報7251.2點； ASX All Ordinaries指數漲1.1%，報7451.2點；ASX Small Ordinaries指數漲1.57%，報2842.5點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：能源提供商AGL Energy Ltd（+9.73%），煤礦公司Whitehaven Coal Ltd（+8.27%）以及電池開發商 Liontown Resources Ltd（+8.25%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂公司The Star Entertainment Group Ltd（-5.41%）；食品公司 Collins Food Ltd（-3.03%）以及建築公司 Johns lyng Group Ltd（-2.84%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 10 個板塊收高。能源是表現最好的板塊，漲3.52%。


 
来源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (91.98M)，Plibara Minerals Ltd (54.76M)，New Hope Corporation Ltd (45.13M)，South32 Ltd (36.85M)，Telstra (29.25M)。

 

香港股市

香港股市放量上漲。恆生指數漲1.07%，報20040.37點；國企指數漲0.89%，報6833點；恆生科技指數漲0.84%，報4233.49點。南向資金今日淨賣出96.26億元，近5日累計淨買入76.57億。

盤面上，汽車、生物科技板塊領漲。

汽車板塊中，蔚來漲8.58%，零跑汽車漲3.43%，長城汽車漲0.54%，理想汽車漲0.22%。

生物科技板塊中，基石藥業-B漲9.13%，3D Medicines漲8.08%，榮昌生物漲7.13%，三生製藥漲1.92%

中概科技股方面，騰訊漲2.25%，阿里漲2.92%，京東漲1.42%。

 

商品外匯

現貨黃金亞盤日內延續昨日上漲趨勢，突破1960關口，預計進一步上行至1980；白銀日內走高再度回到24美元上方。

WTI原油期貨白天時段盤整，目前價格在70 – 71附近震盪運行。

美元指數亞歐盤整體在101.6附近盤整，小時級別獲得一定支撐。

美元兌離岸人民幣日內走弱，日內最低觸及7.107，隨後呈現小幅度反彈。

澳元兌離岸人民幣高位震盪，在4.91附近承受阻力

澳元兌美元亞盤高位震盪向上，價格在0.69受到阻力後小幅回落至0.688。

歐元兌美元亞盤高位盤整，價格在1.096受到阻力。

英鎊兌美元在高位盤整向上，日內衝高1.28阻力後小幅回落，現報1.2787。


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今日澳洲指數小幅收漲，S&P/ASX 200指數漲0.19%，報7175.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.21%，報7370點；ASX Small Ordinaries指數跌0.22%，報2798.7點。香港股市全線上漲，成交額超千億港元。恆生指數漲2.17%，報19828.92點；國企指數漲2.98%，報6772.61點；恆生科技指數漲3.59%，報4198.32點。南向資金今日淨賣出72.65億元，近5日累計淨買入7.13億。

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