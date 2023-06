亞太市場收評 2023.6.16

澳洲股市



今日澳洲指數放量上漲,S&P/ASX 200指數漲1.06%,報7251.2點; ASX All Ordinaries指數漲1.1%,報7451.2點;ASX Small Ordinaries指數漲1.57%,報2842.5點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:能源提供商AGL Energy Ltd(+9.73%),煤礦公司Whitehaven Coal Ltd(+8.27%)以及電池開發商 Liontown Resources Ltd(+8.25%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:娛樂公司The Star Entertainment Group Ltd(-5.41%);食品公司 Collins Food Ltd(-3.03%)以及建築公司 Johns lyng Group Ltd(-2.84%)。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 10 個板塊收高。能源是表現最好的板塊,漲3.52%。





来源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (91.98M),Plibara Minerals Ltd (54.76M),New Hope Corporation Ltd (45.13M),South32 Ltd (36.85M),Telstra (29.25M)。

香港股市

香港股市放量上漲。恆生指數漲1.07%,報20040.37點;國企指數漲0.89%,報6833點;恆生科技指數漲0.84%,報4233.49點。南向資金今日淨賣出96.26億元,近5日累計淨買入76.57億。

盤面上,汽車、生物科技板塊領漲。

汽車板塊中,蔚來漲8.58%,零跑汽車漲3.43%,長城汽車漲0.54%,理想汽車漲0.22%。

生物科技板塊中,基石藥業-B漲9.13%,3D Medicines漲8.08%,榮昌生物漲7.13%,三生製藥漲1.92%

中概科技股方面,騰訊漲2.25%,阿里漲2.92%,京東漲1.42%。

商品外匯

現貨黃金亞盤日內延續昨日上漲趨勢,突破1960關口,預計進一步上行至1980;白銀日內走高再度回到24美元上方。

WTI原油期貨白天時段盤整,目前價格在70 – 71附近震盪運行。

美元指數亞歐盤整體在101.6附近盤整,小時級別獲得一定支撐。

美元兌離岸人民幣日內走弱,日內最低觸及7.107,隨後呈現小幅度反彈。

澳元兌離岸人民幣高位震盪,在4.91附近承受阻力

澳元兌美元亞盤高位震盪向上,價格在0.69受到阻力後小幅回落至0.688。

歐元兌美元亞盤高位盤整,價格在1.096受到阻力。

英鎊兌美元在高位盤整向上,日內衝高1.28阻力後小幅回落,現報1.2787。