亞太市場收評 2023.6.16

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美國5月通脹降至4%，美聯儲暫停加息或已成定局

週二，美國5月總體CPI 同比降至 4% ，環比降至1%，核心CPI同比降至5.3%。在數據公佈後，CME的FED Watch顯示美聯儲今晚加息的可能性僅為 3.5%，低於週一的 20% 左右。而市場仍預計7 月加息的可能性約為 64%。