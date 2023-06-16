亞太市場收評 2023.6.16

澳洲股市
今日澳洲指數放量上漲，S&P/ASX 200指數漲1.06%，報7251.2點； ASX All Ordinaries指數漲1.1%，報7451.2點；ASX Small Ordinaries指數漲1.57%，報2842.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：能源提供商AGL Energy Ltd（+9.73%），煤礦公司Whitehaven Coal Ltd（+8.27%）以及電池開發商 Liontown Resources Ltd（+8.25%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂公司The Star Entertainment Group Ltd（-5.41%）；食品公司 Collins Food Ltd（-3.03%）以及建築公司 Johns lyng Group Ltd（-2.84%）。
S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 10 個板塊收高。能源是表現最好的板塊，漲3.52%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (91.98M)，Plibara Minerals Ltd (54.76M)，New Hope Corporation Ltd (45.13M)，South32 Ltd (36.85M)，Telstra (29.25M)。
香港股市
香港股市放量上漲。恆生指數漲1.07%，報20040.37點；國企指數漲0.89%，報6833點；恆生科技指數漲0.84%，報4233.49點。南向資金今日淨賣出96.26億元，近5日累計淨買入76.57億。
盤面上，汽車、生物科技板塊領漲。
汽車板塊中，蔚來漲8.58%，零跑汽車漲3.43%，長城汽車漲0.54%，理想汽車漲0.22%。
生物科技板塊中，基石藥業-B漲9.13%，3D Medicines漲8.08%，榮昌生物漲7.13%，三生製藥漲1.92%
中概科技股方面，騰訊漲2.25%，阿里漲2.92%，京東漲1.42%。
商品外匯
現貨黃金亞盤日內延續昨日上漲趨勢，突破1960關口，預計進一步上行至1980；白銀日內走高再度回到24美元上方。
WTI原油期貨白天時段盤整，目前價格在70 – 71附近震盪運行。
美元指數亞歐盤整體在101.6附近盤整，小時級別獲得一定支撐。
美元兌離岸人民幣日內走弱，日內最低觸及7.107，隨後呈現小幅度反彈。
澳元兌離岸人民幣高位震盪，在4.91附近承受阻力
澳元兌美元亞盤高位震盪向上，價格在0.69受到阻力後小幅回落至0.688。
歐元兌美元亞盤高位盤整，價格在1.096受到阻力。
英鎊兌美元在高位盤整向上，日內衝高1.28阻力後小幅回落，現報1.2787。