亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.21

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瞭解美股槓桿ETF，長期持有的風險是什麼

如果近期大盤指數持續震盪，則意味着你將持續承受槓桿損耗，以及融資利息等交易成本，最終換來的結果是指數在這段時間並未出現明顯漲跌，但投資者持有的槓桿ETF淨資產是不斷下跌的。然而，如果碰到單邊行情，持有槓桿ETF也會放大你的收益。