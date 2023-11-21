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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Nov 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指數小幅走高。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報7078.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.28%，報7289.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.4%，報2718.7點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：計算機存儲技術公司Weebit Nano Ltd（+6.42%），房地產交易平台運營商PEXA Group Ltd（+5.84%）以及黃金勘探和採礦開發公司Genesis Minerals Ltd（+5.4%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：博彩娛樂公司Tabcorp Holdings Ltd（-4.61%），金融數據公司Link Administration Holdings Ltd（-3.97%）以及投資公司HUB24 Ltd（-3.09%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊下跌，其中公共事業板塊跌幅居前，下跌1.76%，材料板塊上漲支撐大盤，上漲1.36%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.25%，報17733.89點；國企指數跌0.44%，報6076.67點；恆生科技指數跌0.99%，報4037.07點。南向資金今日淨賣出24.36億元，近5日累計淨賣出100.11億元。


盤面上，中概互聯網衝高回落，內房股漲幅居前。


中概互聯網方面，騰訊跌0.55%，小米集團跌4.94%，網易跌1.97%，快手跌2.66%，阿里巴巴漲2.08%，京東集團漲2.03%。


內房股方面，融創中國漲12.02%，新城發展漲11.11%，建業地產漲7.06%，碧桂園漲5.19%，龍湖集團漲4.76%，萬科漲4.06%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
      
來源：CMC Markets NG平台


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