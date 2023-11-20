亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.20

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一週展望：英偉達Q3財報、美聯儲貨幣政策會議紀要

英偉達將於澳東時間11月22日美股盤後發佈2024財年第三季度業績報告，市場預期在上個季度的強勁增長背景下，三季度將繼續維持高增長，公司預計第三季度營收為160億美元，GAAP毛利率預計為71.5%。市場預期EPS為3.35美元。