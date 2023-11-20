亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.20

澳洲股市
今日澳洲指數全天震盪。S&P/ASX 200指數漲0.13%，報7058.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.11%，報7268.7點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.026%，報2707.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：煤生產公司Coronado Global Resources Inc.（+3.86%），石油和天然氣公司Karoon Energy Ltd（+3.41%）以及鋰化學品公司Allkem Ltd（+3.22%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：計算機存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-4.59%），娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-4.47%）以及鋰生產公司Core Lithium Ltd（-3.95%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊下跌，其中能源板塊逆市上漲，支持大盤，上漲1.33%。
來源：ASX
香港股市
香港股市放量上漲。截至收盤，恆生指數漲1.86%，報17778.07點；國企指數漲2.16%，報6103.34點；恆生科技指數漲2.45%，報4077.58點。南向資金今日淨賣出61.08億元，近5日累計淨賣出62.12億元。
盤面上，中概互聯網、石油、醫療保健走強。
中概互聯網方面，騰訊漲3.62%，美團漲1.58%，阿里巴巴漲1.64%，京東漲3.04%，快手漲2.56%，網易漲2.12%，嗶哩嗶哩漲2.71%。
石油股方面，延長石油國際漲10.81%，海峽石油化工漲6.76%，中海油田服務漲3.29%，中國海洋石油漲2.04%。
醫療保健方面，固生堂漲2.03%，藥師幫漲6.33%，醫脈通漲6.92%，醫渡科技漲5.37%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台