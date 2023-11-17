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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Nov 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數小幅下跌。S&P/ASX 200指數跌0.13%，報7049.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.12%，報7261點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.026%，報2708.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：牛奶品牌The A2 Milk Company Ltd（+4.97%），農業綜合企業Graincorp Ltd（+4.24%）以及生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+4.22%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：石油和天然氣公司Karoon Energy Ltd（-4.65%），汽車廣告業務商Car Group Ltd（-4.36%）以及鋰化學品公司Allkem Ltd（-3.98%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊下跌，其能源板塊跌幅最大，下跌1.59%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.12%，報17454.19點；國企指數跌2.33%，報5974.47點；恆生科技指數跌1.72%，報3980.15點。南向資金今日淨買入37.4億元，近5日累計淨賣出20.92億元。


盤面上，中概互聯網、石油、綠電板塊走弱。


中概互聯網方面，騰訊跌2.96%，美團跌3.94%，阿里巴巴跌9.96%，百度跌4.87%，嗶哩嗶哩跌6.79%。


石油股方面，中石化油服跌3.77%，中海油田服務跌2.96%，中國油氣控股跌2.54%，中國海洋石油跌2.15%。


綠電股方面，大唐新能源跌5%，新特能源跌4.49%，龍源電力跌3.57%，福萊特玻璃跌3.17%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計
 

 來源：CMC Markets NG平台


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